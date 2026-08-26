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Tanesini 5 TL'ye satmak istemedi: 50 tonu bedava dağıtıyor

Hatay'da çiftçilik yapan Ahmet Denizli, tüccarın tanesini 5 TL’ye satın almak istediği kavunları satmak yerine ‘hayır duası bize yeter’ deyip konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlara bedava dağıtmaya başladı. Römork dolusu 3 ton kavun vatandaşlar tarafından 5 dakikada bitirilirken, bedava dağıtılacak olan 50 ton kavunun her gün başka konteyner kentlerde dağıtılacağı öğrenildi.

Tanesini 5 TL'ye satmak istemedi: 50 tonu bedava dağıtıyor

Yaz bereketinin yaşandığı Hatay’da kavunun tanesi tarlada 5 TL’ye kadar düştü. Antakya ilçesi Suvatlı Mahallesi’nde çiftçilik yapan Ahmet Denizli’nin tarlasında yetiştirdiği kavuna da tüccar 5 TL fiyat verdi. Tarlasında yetişen 50 ton kavunun tanesini 5 TL’den satmaya gönlü el vermeyen çiftçi Denizli, ‘Alanların hepsine afiyet olsun, dua yeter bize’ sözleriyle kavunları konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlara bedava dağıtma kararı aldı.

Tanesini 5 TL ye satmak istemedi: 50 tonu bedava dağıtıyor 1

Antakya ilçesi Akçaoca Mahallesi’nde bulunan Bursa Sanayi Odası konteyner kentte 2. gün dağıtımını sürdüren Denizli’nin dağıttığı römork dolusu 3 ton kavun 5 dakikada vatandaşlar tarafından bitirildi.

Tanesini 5 TL ye satmak istemedi: 50 tonu bedava dağıtıyor 2

"5 TL’YE SATACAĞIMIZA BURADA GELİP, DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZIN HAYIR DUASINI KAZANIYORUZ"

Çiftçi Ahmet Denizli, ürettiği üründen emeğinin karşılığını alamadığını fakat kavunları hayrına dağıtarak vicdanen rahat olduğunu söyledi.

Tanesini 5 TL ye satmak istemedi: 50 tonu bedava dağıtıyor 3

Denizli, "Kavun dağıtımımız 10 gün boyunca sürecek 50 ton kavun dağıtacağım. Tarlamızda yetişen kavunları tamamen ücretsiz dağıtacağız, tamamen Allah rızası için yapılıyor. 3 ton römork dolusu kavun 5 dakikada bitti. Dün de başka konteyner kentlerde dağıttık, bugün burada ve yarın başka konteyner kentlerde dağıtacağım. Tarlada 15 bin TL amele parası veriyoruz toplamaya ve tüccar gelip tanesine 5 TL veriyor. 5 TL’ye satacağımıza burada gelip, depremzede vatandaşlarımızın hayır duasını kazanıyoruz. Alanların hepsine afiyet olsun, dua yeter bize. Emeğimin karşılığını alamadım ama dağıtıyoruz ve vicdanen rahatım" dedi.

Tanesini 5 TL ye satmak istemedi: 50 tonu bedava dağıtıyor 4

"ARKADAŞLAR GETİRMİŞLER DAĞITTILAR, BİZ DE GELDİK KAVUN ALDIK"

Çuval dolusu kavunu sırtlayan Hüseyin Karpuz, "Allah razı olsun teşekkür ederim. 3 aileyiz çuval dolusu aldım. Allah razı olsun dağıtanlardan. Arkadaşlar getirmişler dağıttılar, biz de geldik kavun aldık" dedi.

Tanesini 5 TL ye satmak istemedi: 50 tonu bedava dağıtıyor 5

Tanesini 5 TL ye satmak istemedi: 50 tonu bedava dağıtıyor 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kavun Üretici ücretsiz
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