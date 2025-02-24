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  4. Tanesini 7 bin TL'ye satıyor! Yurt dışından sipariş yağıyor... Talebi karşılamak için 15 saat çalışıyor

Tanesini 7 bin TL'ye satıyor! Yurt dışından sipariş yağıyor... Talebi karşılamak için 15 saat çalışıyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
24.02.2025 12:36
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Eskişehir'de yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığının geleneksel el sanatçısı Murat Kavalcıoğlu, atölyesinde ürettiği ney ile manda boynuzu ve çeşitli ağaç türlerinden hazırladığı başpareleri Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki birçok ülkeye gönderiyor. Kavalcıoğlu, ürettiği neyleri 1050 - 7000 TL'den, başpareleri 2000 - 3500 TL'den satışa sunarken ürünleri Avusturya, Almanya, Fransa, İspanya ve ABD'ye de gönderiyor. Kavalcıoğlu artan talebi karşılamak için günde 15 saat atölyede olduğunu söyledi.

Tanesini 7 bin TL'ye satıyor! Yurt dışından sipariş yağıyor... Talebi karşılamak için 15 saat çalışıyor

Eskişehir'de 2012 yılında katıldığı kursta ney ile tanışan 40 yaşındaki Murat Kavalcıoğlu, bir süre sonra bu enstrümanı üretmek için çalışmalara başladı. Yaşadığı apartmanın alt katını atölyeye çeviren Kavalcıoğlu, edindiği çeşitli makine ve araç gereçlerle birlikte ney yapımında yetkinlik kazandı.

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ARTAN TALEPLERİ KARŞILAMAK İÇİN GÜNÜN 15 SAATİNİ ATÖLYEDE GEÇİRMEYE BAŞLADI

Neyin üfleme kısmını oluşturan başpare (ney enstrümanından güçlü ve parlak bir ses elde etmek için neyin ağzına takılan parça) yapımında ustalaşan Kavalcıoğlu, kişiye özel tasarımlarının ilgi görmesiyle artan talepleri karşılamak için gününün 15 saatini atölyesinde geçirmeye başladı.

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ALMANYA, FRANSA, ABD'YE GÖNDERİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel el sanatları sanatçısı ünvanına 2019 yılında kavuşan Murat Kavalcıoğlu, Adana'dan temin ettiği kamışlardan ürettiği ney ve manda boynuzu ile çeşitli ağaç türlerinden hazırladığı başpareleri yurt içinin yanı sıra Avusturya, Almanya, Fransa, İspanya ve ABD'ye gönderiyor.

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NEYLERİN FİYATI 1050 TL İLE 7 BİN TL ARASINDA

Kavalcıoğlu, ürettiği neyleri 1050 ila 7 bin liradan, başpareleri ise 2 bin ila 3 bin 500 liradan satışa sunup, internet aracılığıyla iletişim kuran alıcılarına ulaştırıyor. Murat Kavalcıoğlu, AA muhabirine, uzun yıllar verdiği çabanın sonucunda profesyonel sanatçıların kendisini tercih ettiğini söyledi. Ağaç ve manda boynuzunun canlı bir varlık olduğunun altını çizen Kavalcıoğlu, kendisine özgü geliştirdiği yöntemle ağaç ve manda boynuzlarının kolaylıkla işlenmesini sağladığını bildirdi.

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Neyleri Adana'dan sağladığı kamışlardan ürettiğini anlatan Kavalcıoğlu, şöyle devam etti:

"Başpare ise neyin ses kalitesini yüzde 30 etkiliyor. Neyin en incelikli yeri başparedir. Kullanabileceğimiz, işleyebileceğimiz malzemeler arasında sert malzeme bulabilirsek sesin kalitesi de o kadar iyi artıyor. Malzeme ne kadar sertse tınısı o kadar fazla oluyor. Manda boynuzundan yapılan başpareleri de profesyonel sanatçılar kullanıyor çünkü oldukça kıymetli bir malzeme. Onun tasarımı tamamen o anki ruh halinize bağlı oluyor. Manda boynuzu heterojen bir malzeme. Her müdahaleye aynı tepkiyi vermiyor. İçinde damarlar olabiliyor. Bunların iyi bilinmesi lazım."

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"İŞLEYECEĞİMİZ MALZEMEYİ İYİ TANIMAMIZ LAZIM"

Kavalcıoğlu, her ağaç türünün farklı sertliğe sahip olduğunu belirterek, bu yüzden ağaçtan başpare yapımında farklı bıçaklar kullandığını anlattı.

Ağacı ve boyunuzu kırmadan yapısını öğrenmesinin yıllarını aldığına değinen Kavalcıoğlu, şunları kaydetti:

"İşleyeceğimiz malzemeyi iyi tanımamız lazım. Böylelikle ne kadar fazla örnekle çalışırsanız o kadar iyi tasarımlar ortaya çıkar. Tamamen özel tasarım neylerle başladım. Türkiye'de örneği olmayan başpareler yaptım. Başpare konusunda binlerce tasarım yaptım. Kişiselleştirilebilen işler yapıyoruz. Lazer makinelerimizle kişiye özel isimler işliyorum. Her sene farklı ürünler ortaya koymaya çalışıyorum."

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İşini severek yaptığını dile getiren Kavalcıoğlu, "Nasıl başladıysam öyle gidiyor, tutkumu hiç kaybetmedim. Hep severek çalıştım. Sabah kalktığımda işe gidiyormuşum gibi gelmiyor, 'Aşağı inip ney yapacağım.' diyorum kendime. O gün hangi neyleri yapacağımın merakını yaşıyorum hala." dedi. (AA)

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Enstrüman imalatçısı Eskişehir fiyat satış üretim
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