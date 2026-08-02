Tarlada 10 TL'ye satıyorlar 'Vatandaş marketten 100 TL'ye alıyor'

İznikli çiftçiler, üreticinin emeğinin karşılığını alabileceği ve tüketicinin de daha uygun fiyatlarla ürüne ulaşabileceği bir piyasa düzeni oluşturulmasını istiyor.

"VATANDAŞ AYNI ÜRÜNÜ MARKETTE YAKLAŞIK 100 TL'YE ALMAK ZORUNDA KALIYOR"

İznik'te nektarin üretimi yapan Müjgan Öztürk, "Biz büyük emek ve masrafla yetiştirdiğimiz ürünü 10-15 TL'ye satıyoruz. Vatandaş ise aynı ürünü markette yaklaşık 100 TL'ye almak zorunda kalıyor. Bu fiyat farkının nedenleri araştırılmalı. Hem üretici hem de tüketici mağdur oluyor" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Vatandaşlara marketten pahalı ürün almak yerine yarı fiyatına tarladan almaları için çağrıda bulunan tarım işçisi Remziye Renda ise, "Üretiyoruz ama kazanamıyoruz, şu an 20 liradan alan yok ne yapacağız biz, aracılar kazanıyor biz bir şey kazanamıyoruz çiftçi çok mağdur" dedi.

"FİYAT FARKI KABUL EDİLEMEZ BOYUTLARA ULAŞTI"

Nektarinin tarladan üreticiden 15 liradan alındığını belirten İznik Ziraat Odası Başkanı Vedat Çakar ise "Üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı kabul edilemez boyutlara ulaştı. Üreticinin emeğinin karşılığını alabileceği, tüketicinin de daha uygun fiyatlarla ürüne ulaşabileceği bir piyasa düzeni oluşturulmalı. Bu konuda gerekli adımların atılması için ilgili kurumlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır