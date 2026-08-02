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Tarlada 10 TL'ye satıyorlar 'Vatandaş marketten 100 TL'ye alıyor'

Tarihi ve turizmiyle olduğu kadar verimli tarım arazileriyle de öne çıkan Bursa'nın İznik ilçesinde nektarin ve şeftali hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Halk arasında tüysüz şeftali olarak bilinen ve dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen İznik nektarini üreticinin yoğun emeğiyle tüketiciye ulaşıyor. Ancak üreticiler, tarlada kilogramı 10-15 TL arasında alıcı bulan nektarinin market raflarında 100 TL'ye kadar satılmasına tepki gösteriyor.

Tarlada 10 TL'ye satıyorlar 'Vatandaş marketten 100 TL'ye alıyor'

İznikli çiftçiler, üreticinin emeğinin karşılığını alabileceği ve tüketicinin de daha uygun fiyatlarla ürüne ulaşabileceği bir piyasa düzeni oluşturulmasını istiyor.

Tarlada 10 TL ye satıyorlar Vatandaş marketten 100 TL ye alıyor 1

"VATANDAŞ AYNI ÜRÜNÜ MARKETTE YAKLAŞIK 100 TL'YE ALMAK ZORUNDA KALIYOR"

İznik'te nektarin üretimi yapan Müjgan Öztürk, "Biz büyük emek ve masrafla yetiştirdiğimiz ürünü 10-15 TL'ye satıyoruz. Vatandaş ise aynı ürünü markette yaklaşık 100 TL'ye almak zorunda kalıyor. Bu fiyat farkının nedenleri araştırılmalı. Hem üretici hem de tüketici mağdur oluyor" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Tarlada 10 TL ye satıyorlar Vatandaş marketten 100 TL ye alıyor 2

Vatandaşlara marketten pahalı ürün almak yerine yarı fiyatına tarladan almaları için çağrıda bulunan tarım işçisi Remziye Renda ise, "Üretiyoruz ama kazanamıyoruz, şu an 20 liradan alan yok ne yapacağız biz, aracılar kazanıyor biz bir şey kazanamıyoruz çiftçi çok mağdur" dedi.

Tarlada 10 TL ye satıyorlar Vatandaş marketten 100 TL ye alıyor 3

"FİYAT FARKI KABUL EDİLEMEZ BOYUTLARA ULAŞTI"

Nektarinin tarladan üreticiden 15 liradan alındığını belirten İznik Ziraat Odası Başkanı Vedat Çakar ise "Üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı kabul edilemez boyutlara ulaştı. Üreticinin emeğinin karşılığını alabileceği, tüketicinin de daha uygun fiyatlarla ürüne ulaşabileceği bir piyasa düzeni oluşturulmalı. Bu konuda gerekli adımların atılması için ilgili kurumlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Tarlada 10 TL ye satıyorlar Vatandaş marketten 100 TL ye alıyor 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şeftali İznik market tarla
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