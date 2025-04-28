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Tarlada 80 liradan satılıyor, Türkiye'nin ihtiyacının yarısını karşılıyorlar! 2 hafta geç kaldılar ama...

İzmir'de kokusu ve aromasıyla ilgi gören Emiralem çileğinde bu yıl özellikle nisan ayının soğuk geçmesi nedeniyle hasat 15 gün geç başladı. Çilek üreticisi Sercan Çevik, "Soğuk hava nedeniyle hasat 15 gün ileriye attı. Buna rağmen hasat ve verim güzel gidiyor" sözlerini kullandı.

Tarlada 80 liradan satılıyor, Türkiye'nin ihtiyacının yarısını karşılıyorlar! 2 hafta geç kaldılar ama...

İzmir'in önemli tarım üretim merkezlerinden Menemen ilçesindeki Emiralem Mahallesi'nde yetiştirilen çilek, lezzeti ve uzun raf ömrüyle iç pazarda yoğun talep görüyor. Burada örtü altının yanı sıra açık tarım alanlarında Sweet Charlie, Rubygem, Camarosa, Fortuna ve Monterey çilek çeşitleri yetiştiriliyor. Bu türler, bölgenin iklimi, toprağı ve kendine has yetiştiriciliğiyle lezzet kazanıyor.

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15 GÜN GECİKMELİ BAŞLADI!

Bölgede çok sayıdaki üreticiye geçim kaynağı olan çilek, taze tüketiminin yanı sıra reçel, marmelat, kuru gıda olarak tercih ediliyor. Kapalı ve açık tarım alanlarında üretimi gerçekleştirilen Emiralem çileğinde normalde nisan ayının başında hasat başlıyor. Bu yıl mart ayının sonları ve nisanda hava sıcaklığının düşük seyretmesi nedeniyle hasat 15 gün gecikmeli başladı.

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Sabahın erken saatlerinde başlayan hasatta kasalarda toplanan çilekler, satılmak üzere "sebze ve meyve hali"ne gönderiliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İzmir'in Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden olduğunu söyledi.

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TÜRKİYE'NİN İHTİYACININ YARISINI KARŞILIYOR

Emiralem Mahallesi'ndeki üretimin İzmir'in çilek talebinin yarısını karşıladığını ifade eden Şahin, "Mahallede çilek üretimiyle ilgili bir kültür oluşmuş. Bölgenin geçmişten gelen çilek üretim alışkanlığı var. Mahalle, iklim şartları ve toprak yapısıyla bölgenin en iyi ve lezzetli çileğini üretiyor. " dedi.

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4 TON ÜRÜN ALDILAR

Şahin, Emiralem Mahallesi ve çevresinde yıllık 1613 dekarda 6 bin 452 ton çilek üretiminin yapıldığını ve dekara 4 ton ürün aldıklarını dile getirdi.

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HAVA DURUMU HER ŞEYİ ETKİLİYOR

Emiralem çileğinde hasadın güzel geçtiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

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"Bu yıl biraz gecikme var bu da iklim koşullarından kaynaklı ama genel olarak bakıldığında üretim ve verimde problemimiz gözükmüyor. İklim koşullarına göre baktığımızda 10-15 gün gecikme var. Özellikle toprak yapısı çilekte çok önemli. O yüzden buradaki tat ve aromada diğer bölgelere göre çilekte biraz daha farklı lezzet oluşturmakta. Dolayısıyla iklim, rüzgar, güneşin açısı ürünün tadında, aromasında hatta pazara sunulmasında nakliyeye dayanımına kadar katkı sağlayabiliyor."

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Çilek üreticisi Sercan Çevik ise 17 dönümde birçok çeşitte çilek yetiştiriciliği yaptığını ifade etti. Mahallenin çileğiyle ünlü olduğunu dile getiren Çevik, "İklim şartları ve soğuk hava nedeniyle hasat 15 gün ileriye attı. Buna rağmen hasat ve verim güzel gidiyor. Fiyat da güzel ve tatmin edici. Çileği tarladan 75-80 lira bandında satıyoruz. İnşallah süreç böyle gider" ifadelerini kullandı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çilek İzmir hasat
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