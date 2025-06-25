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Tarlada milyonlar yatıyor! Nöbet tutuyorlar 'Değerli olduğu için bize emanet'

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen 15 bine yakın el dokuması halı ve kilim, restore edilip mikroplardan arındırılmak üzere Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki buğday tarlalarına seriliyor. Arazi sahipleri, tarlaya serilen serilen milyonluk halıları hırsızlık, yağmur ve yabani hayvanların zarar vermesine karşı korumak için sabahlara kadar nöbet tutuyor. İşletme sahibi Hasan Topkara, "Halılar değerli olduğu için bize emanet" ifadelerini kullandı.

Tarlada milyonlar yatıyor! Nöbet tutuyorlar 'Değerli olduğu için bize emanet'

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki bazı mahallelerde yer alan tarım arazileri, kışın buğday ekimine yaz aylarında ise halı işletmelerine açılıyor. Arazi sahipleri ya da işletmeler, aralarında 50 yılın üzerinde olanların da bulunduğu halı ve kilimleri önce tamir ediyor, ardından mikroplardan arındırmak için steril havuzlara sokuyor. Onarım ve sterilizasyon işleminin ardından güneşe serilen halı ve kilimlerin renkleri soldurulup, pastele dönüşmesi sağlanıyor.

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Milyonluk değere sahip halı ve kilimler, güneşin altında belirli aralıklarla tersi ve düzü çevrilerek nemi ve sıcağı iyi şekilde alması ve renklerin tonlamasının sağlamlaşması sağlanıyor.

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Serildikleri alanı "halı tarlasına" çeviren el dokuması halı ve kilimler tam bir renk cümbüşü oluştururken, güneşin altında mikroplardan arınıp, renk tonları oturduktan sonra sahiplerine teslim ediliyor.

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GÜNEŞ DOĞUNCA ÇALIŞIYORLAR, BATINCA NÖBETE BAŞLIYORLAR

100 dönümlük arazide serili yaklaşık 15 bin halı görsel şölen oluşturuyor.

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Halılar, akşam saatlerinde ise arazi sahipleri tarafından değişimli olarak tutulan nöbetle sabaha kadar hırsızlara ve yağmura karşı korunuyor.

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Güneşin batmasıyla birlikte araziye köpekleriyle gelen gençler, halı tarlasının çevresini yabani hayvan ve hırsızlık olaylarına karşı etrafı gözetliyor.

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Tarlanın etrafına koyulan römorklarda da çalışanlar akşam yemeğini yiyor, çay ve kahve içerek sabah kadar nöbet tutuyor.

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Nöbet sırası biten ise bu römorklarda uyuyabiliyor.

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"HALILAR DEĞERLİ OLDUĞU İÇİN BİZE EMANET"

İşletme sahibi Hasan Topkara, bu yıl 15 bin halı sermeyi düşündüklerini ve halıların oldukça değerli olduğunu belirtti.

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Halıların genellikle İstanbul'dan geldiğini, aralarında yurt dışından gelenlerin de olduğunu kaydeden Topkara, bu değerli halıların kendilerine emanet olduğunu ve korumak için nöbet tuttuklarını ifade etti.

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Topkara, "Kışın buğday ekiyoruz, yaz aylarında ise halıları seriyoruz. Gündüzleri 3 ay boyunca güneşte renklerini sürdürüp pastelleştiriyoruz. Akşam nöbetçilerimiz var. Güvenlik amaçlı duruyor. Yağmur yağınca bize bilgi veriyorlar ve halıları topluyoruz. Hırsızlık şuana kadar görülmedi ama olmayacak değil. Tedbir amaçlı burada bekliyoruz. Halılar değerli olduğu için bize emanet. Güneş batınca buradayız, güneş doğarken gideriz ama tekrar gelip çalışmaya devam ederiz" dedi.

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"YEMEĞİMİZİ DE BURADA YİYORUZ"

Eşi Raziye Topkara da "Akşamüzeri gelip burada yemeğimizi yiyoruz hem de çayımızı içiyoruz. Aynı zamanda nöbet de tutuyoruz. İşimiz gereği burada durmak zorundayız. El dokuma halılar ve kilimler var oldukça değerliler" diye konuştu. (İHA)

AW483607_13Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
halı tarla
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