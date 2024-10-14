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Tarlaya girince gözlerine inanamadı 'Daha önce hiç böyle olmadı' Gören herkes şaşkın: 40 kg...

14.10.2024 15:55
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Bolu’da hayvan gübresiyle ve suyla yetiştirilen bal kabakları 35-40 kilogram ağırlığına ulaştı. Yaklaşık 40 kilogram ağırlığındaki kabakları görenler şaşkına döndü. Yetiştirdiği kabakları sosyal medya hesabında paylaşan çiftçi Ruhi Bostancı, daha önceden hiç böyle olmadığını, hayvan gübresiyle bu şekilde yetiştiğini söyledi.

Tarlaya girince gözlerine inanamadı 'Daha önce hiç böyle olmadı' Gören herkes şaşkın: 40 kg...

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Karacakaya Mahallesi’ne çiftçilik yapan Ruhi Bostancı, tarlasına bal kabağı ekti. Bostancı tarafından yetiştirme süresi boyunca bal kabakları hayvan gübresi ve suyla desteklendi.

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TOPLAMAYA GİDİNCE ŞOKE OLDU

Tarlasında kabakları toplamaya giden Ruhi Bostancı, mevcut kabaklardan 2 kat büyüklükte olan kabakları görünce şoke oldu.

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Yaklaşık 40 kilogram ağırlıkta kabaklarının olduğunu gören Bostancı, yetiştirdiği kabakları sosyal medya hesabında paylaştı. Daha önce hiç böyle kabak yetiştirmediğini ifade eden Bostancı, şaşırdığını söyledi.

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"DAHA ÖNCEDEN HİÇ BÖYLE OLMADI"

Hayvan gübresiyle bu kadar iyi yetiştiğini dile getiren Ruhi Bostancı, "Bu kabaklar 35-37 kilogram ağırlığında. Daha önceden hiç böyle olmadı. Normal suladık, gübreledik. Hayvan gübresiyle böyle yetişti" dedi. (İHA)

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AW307940_07Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bal kabağı kabak Çiftçi
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