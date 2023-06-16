Tek hasatta 500 bin TL kazanıyor! "7 yıl önce bahçemizde 10 tane vardı, şu anda 10 bin tane var"

Bir fabrikada işçi olarak çalışan Erdi Aydemir (36), 2 yıl önce vefat eden babası Fikret Aydemir'in evlerinin arkasında bulunan 750 metrekarelik bahçesinde hobi olarak yetiştirdiği akzambağı çiçeğini yetiştirmeye devam ediyor.

ÇİÇEĞİ VE POLENİ SAĞLIK VE GIDA SEKTÖRÜNDE KULLANILIYOR

Bahçesinde bulunan zambak hasadına başlayan Aydemir, çiçeğini ayrı polenini ayrı toplayarak değerlendiriyor. Aracı firmalar ile çiçeğini ve polenini sağlık ve gıda sektöründe kullanılmak üzere satıyor.

TOPLAM 300 KİLOGRAM HASAT, YILDA 500 BİN LİRA KAZANÇ

Tek hasatta 750 metrekarelik bahçesinde toplam 300 kilogram hasat yapıyor. Polenini, çiçeğini ve soğanı ayrı ayrı satarak yılda ise 500 bin lira kazanıyor.

Akzambak çiçeğinin aromatik bir bitki olduğunu söyleyen Aydemir şöyle konuştu:

"AĞRI KESİCİ ÖZELLİĞİ OLDUĞU İÇİN İLAÇ SEKTÖRÜNDE KULLANILIYOR"

"Güzel kokusu ve keskin bir görüntüsü vardır. Bu çiçek Osmanlı döneminden kalan bir çiçektir. Birçok faydası vardır. Çiçeğinden reçeli, çayı yapılıyor. Ayrıca bunlar ağrı kesici özelliği olduğu için ilaç sektöründe kullanılıyor. Poleni organik boya yapımında kullanılıyor.

"BU İŞE BABAM BAŞLADI"

Bu işe babam başladı, 7 yıl önce bahçemizde 10 tane vardı. Bunu araştırdık ve faydalı bir bitki olduğunu gördük. Çoğalttık, şu anda bahçemizde 10 bin tane var. Bunu hasadını yaptıktan sonra Türkiye'de satıyoruz.

Şu anda 750 metrekarelik bir alanda yapıyoruz. Bir memurun çalışıp emekli olduğunda kazandığı tazminat hakkını biz sadece bir sezonda kazanıyoruz. 400- 500 bin arasında bir kazancımız oluyor"

(DHA)

