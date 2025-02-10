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Tek tek binlerce fidan üretiyorlar! Bebek gibi bakım istiyor, 1 tanesi 4 yılda yetişiyor

10.02.2025 15:23
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Adana'nın Koza ilçesinde 25 yıl önce hobi olarak dağdan zeytin fidanı toplayıp kuraklığa dayanaklı zeytin ağacı üreten aile, bu ağaçlara nesillere aktarmak için mücadelesini sürdürüyor. Üretim yapan Abdullah Kaya, "Anaç ağaçları dağlarda bulmakta da zorlanıyoruz. Belki 5 seneye kadar üretimi de yapamayacağız" sözlerini kullandı.

Tek tek binlerce fidan üretiyorlar! Bebek gibi bakım istiyor, 1 tanesi 4 yılda yetişiyor

Adana’nın Kozan ilçesinde 48 yıldır evli olan ve 25 yıldır bölgenin asırlar boyu yaşam sürdüren ata zeytinlerini gelecek nesillere miras bırakmak için üretim yapan Abdullah Kaya, 25 yıldır üretim yaptıklarını belirtti ve, "Bizim ürettiğimiz zeytin dağlarda ata zeytini dediğimiz zeytin ağaçlarına çekirdekten üretim yapıyoruz. Bu zeytinlerin özelliği bölgeye özgü Ağlıboğaz, Tarsus zeytini dediğimiz ve yağ oranı yüzde 40 olan bir zeytin türü" şeklinde konuştu.

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5 SENE SONRA ÜRETİLEMEYEBİLİR

Kaya, 1 fidanın 4 yılda yetiştiğini belirterek, "2 yıl çekirdekten büyümesi 2 yıl aşı sonrası bakımı yapılıyor. Dağdan tek tek toplanıyor. Artık bulmakta zorlanıyoruz. Anaç ağaçları dağlarda bulmakta da zorlanıyoruz. Belki 5 seneye kadar üretimi de yapamayacağız" şeklinde konuştu.

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Hobi olarak bu ağacı üretmeye başladıklarını belirten Hatice Kaya ise, bu ağacın kuralığı engellediğini belirterek uzun ömrünün sırrının çekirdekte olduğunu ifade etti.

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BEBEK GİBİ BAKIM İSTİYOR

Bir fidanın 4 yıl aldığını belirten Hatica Kaya, "Çekirdekten tek tek binlerce fidan üretiyoruz. Bu yıllar arıyor. Dağlardan tek tek anaç delice zeytin buluyor bunu köklendirme ve çekirdekten önce büyütüyoruz ardından bölgenin zeytini olan Ağlıboğaz zeytini, Tarsuz zeytini ve türleri işle aşılama yapıyoruz. Binlerce fidan ürettik ve şu an 4 bin fidan var ürettiğimiz bebek gibi bir bakım istiyor" sözlerini kullandı.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
zeytin Adana Kozan
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