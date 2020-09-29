Tekirdağ'da para üstü olarak veriyorlar! 'Hırsız almaz'a talep yağıyor

Malkara ilçesinin kırsal Ahievren Mahallesi'nde yetişen erkenci çeşit Gönen Beyazı adı verilen ve ağırlığı 600 gram ile 2 kilo arasında değişen kavunların hasadında sona gelindi. Malkara'nın köylerinde yaklaşık 1600 dönüm alana ekilen ve yılda yaklaşık 5 bin ton üretimi yapılan halk arasında 'hırsız almaz' olarak da adlandırılan kavunlar, yoğun ilgi görüyor. Minik kavunların yanı sıra kışlık kavun da yetiştiren üreticiler, kavunları özel olarak depolarda hazırladıkları buğday ve samanlar içinde özenle saklayarak, bozulmamasını sağlıyor. 'HIRSIZ ALMAZ' İSMİNİN HİKAYESİ Ahievren Mahallesi'nde 20 yıldır kavun ve karpuz yetiştiriciliği yapan Hüdaverdi Uzuncaoğlu, minik kavunların tohumlarının atalarından kendilerine kaldığını söyledi. Uzuncaoğlu, yöreye özgü en fazla ürettikleri kavunların 'hırsız almaz' adıyla tanındığını belirterek, "Bu 'hırsız almaz' kavununun hikayesi de şöyle; yıllar önce hırsız tarlaya kavun, karpuz çalmak için girmiş ve bu kavuna ufak diye tarlada tekme atmış. 'Bu kavuna benzemiyor, bu kabak, ben bunu almam' diyerek, tarladan ayrılmış. Aslında yöremizde de en tatlı kavun bu. 40 yıldan bu yana baba yadigarı tohumumuz olan kavuna 'ata tohumu' diyoruz. Biz, bu iki çeşit kavunu da kendimiz yetiştirip, burada asfalt boyunda traktör kasasında satıyoruz. Bu kavunlarımızın kilosunu ilk sezonda 4 liradan verdik. Şu anda 3 liradan veriyoruz. Zaten kavun sezonu da bitmek üzere. Bizde müşteri memnuniyeti çok önemli. Buraya gelen hiçbir müşterimizi kırmıyoruz. Parası olmayandan para bile almıyoruz. Bazen 1 kavun hediye veriyoruz. Bazen para üstü olarak da kavun veriyoruz. Müşterilerimiz de biz de çok memnunuz" dedi.

SAMANLAR ARASINDA ÖZEL KORUNUYOR Ürettikleri kavunların bozulmadan korunmasının çok önemli olduğunu söyleyen Hüdaverdi Uzuncaoğlu, kavunları, buğday ve samanlar üzerine, birinin diğerine temasları olmadan istifleyerek, sakladıklarını söyledi. Kavunları aralık ayına kadar bu yöntemle korumaya aldıklarını belirten Uzuncaoğlu, "Bu yöntemle saklanan kavunlara hiçbir şey olmaz, tadını da korur. Sakladığımız kavunların bir kısmını kendimize ayırıp, kışın da yeriz" dedi. 'KAVUN TOHUMLARI ANNEMDEN BANA MİRAS KALDI' Eşiyle birlikte kavun yetiştiren Müberra Uzuncaoğlu, "Kavunlarımız, ekim yaptıktan 70 gün sonra olgunlaşıyor. Sonra kavunlarımızı günlük olarak kopartıp, taze taze satıyoruz. Ben 44 yıllık evliyim. Bu kavunların tohumları bana annemden miras kaldı. Bunlar ata tohumlarımız. Ben bu tohumları kendi köyümden, evlenince annemden getirdim. Yerli ve tamamen kendi üretimimiz olduğu için müşterilerimiz kavunlarımızdan çok memnun. Bu kavun çeşidi Malkara ve köylerine özgü bir kavun çeşididir. Benim yetiştirdiğim 5 çeşit yerli ve kendi ürettiğim tohumum var" dedi.