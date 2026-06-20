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Tescilli "Kaman cevizi"nin fidanları yurt içi ve dışından talep görüyor

Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir'in Kaman ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli "Kaman cevizi"nin fidanları, yurt içi ve dışından talep görüyor.

Tescilli "Kaman cevizi"nin fidanları yurt içi ve dışından talep görüyor

Ortalama tane ağırlığı 12-13 gram olan Kaman cevizi, salkımda 4-6 adet meyve verirken, yüzde 60'tan fazla iç randımanı ve kalitesiyle yerli ceviz çeşitleri arasında ön plana çıkıyor.

Yaklaşık 30 bin dekar alanda ceviz üretiminin yapıldığı ilçede, birçok kapalı ceviz bahçesi de bulunuyor.

Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp, AA muhabirine, örtü altı ve sera üretimleri dahil olmak üzere, ilçe merkezi ve birçok köyde tescilli Kaman cevizi fidanlarının hazırlandığını söyledi.

Kaman'da ceviz fidanı aşılama ve çoğaltma çalışmalarının sürdüğünü belirten Gökalp, ilçe genelinde binlerce fidanın üretildiğini dile getirdi.

Tescilli "Kaman cevizi"nin fidanları yurt içi ve dışından talep görüyor 1

Yoğun talep gören fidanların, Kaman'daki üreticiler tarafından her yere gönderildiğini anlatan Gökalp, şöyle konuştu:

"Kaman'ın meşhur cevizi için umutlu bir yıldayız ve üretimin yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Kaman'daki ceviz bahçelerinde fidan çalışması var. Fidanlar, yurt içi ve dünyadaki üreticilere gönderilmektedir. Fidanların fiyatı 250 ile 1000 lira arasında değişmektedir. Bahçe oluşturacak üreticilerimize fidanlar Kaman'dan gönderiliyor. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon olmasını diliyorum."

"YURT DIŞINDA FRANSA VE İNGİLTERE'YE GÖNDERDİK"

İlçede 30 yıldır fidan ve ceviz üreten Arif Göçmen de "Kaman 1" ve "Kaman 5" cinsi fidan üretiminin yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Kapalı ceviz bahçesi kurmak ve kendi arazisine dikmek isteyenlerin fidanlara ilgi gösterdiğini ifade eden Göçmen, bu sezon için 4 bin aşılama yaptığını belirtti.

İlçede 20 bin fidan üretimi sayısının geçildiğini vurgulayan Göçmen, şunları kaydetti:

"Fidanlarda satma ve pazarlama sorunumuz yok, hatta yetiştiremiyoruz. Ülkemizin her tarafına olduğu gibi yurt dışına da fidan gönderiyoruz. Meyvesinden dolayı en çok talep edilen 'Kaman-1' çeşidi. Aroması, yumuşak kabuklu olması, 1 kilo cevizden 650-670 gram gibi iç verimiyle neredeyse ülkenin en çok iç veren ceviz çeşidi. Hem fidan olarak hem ürün bazında pazarlama problemimiz yok. Bilakis talepleri karşılayamıyoruz. Fidanların yüzde 80'ini yurt içine gönderiyoruz. Ankara, İstanbul, Bursa'ya verdik, Denizli'ye çok gönderiyoruz. Şırnak ve Van tarafına veriyoruz. Yurt dışında Fransa ve İngiltere gibi yerlere gönderdik. Oraların talepleri de artıyor, elimizde fidan kalmıyor."

Tescilli "Kaman cevizi"nin fidanları yurt içi ve dışından talep görüyor 2

Göçmen, Kaman cevizi fidanlarının kısa sürede ve dondan etkilense bile meyve verdiğine de dikkati çekti.

"KAMAN CEVİZİ YEDİĞİN ZAMAN TADI DAMAĞINDA KALIR"

Savcılı köyünde ürettiği fidanları ilçe pazarında satan Muhterem Karakılıç ise bahçesinin yanı sıra serada ceviz fidanı ürettiğini bildirdi.

Tescilli "Kaman cevizi"nin fidanları yurt içi ve dışından talep görüyor 3

Yıllık ortalama 2 bin fidan satışı yaptığını anlatan Karakılıç, "Sattıklarımın hepsi kendime ait ve aşılıdır. Dalların cevizleri vardır, sıkıntısı olmaz, garantili üründür. Türkiye'nin her tarafına kargoyla gönderiyoruz. Kaman cevizinin özelliği ise ince kabukludur ve içi tereyağı gibi olur. 1-2 ay bekledikten sonra içi yağlı olduğu için sararır. Yabancı cevizler ise beyaz olur ama lezzetli ve damak tadı olmaz. Kaman cevizini yediğin zaman tadı damağında kalır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ceviz Kırşehir Kaman
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