FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Tıp fakültesini bıraktı, bu işe girdi! Geliri 4 kat arttı

Tıp fakültesini bıraktı, bu işe girdi! Geliri 4 kat arttı

03.09.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Sait Akyıldız, daha önce mısır ve pamuk üretimi yaptığı kıraç arazisinde yetiştirmeye başladığı bademle gelirini yaklaşık 4 kat artırdı. Akyıldız, 1983 yılında tıp fakültesi eğitimini bırakarak çiftçilik yapmaya başladığını söyledi.

İlçeye bağlı kırsal Üçtepe Mahallesi'nde yaşayan Akyıldız, daha önce buğday ve arpa ekimi yaptığı arazisinin 450 dekarına yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Dicle Nehri'nden su çekerek mısır ve pamuk ekmeye başladı.

Arazinin kıraç, sulama maliyetinin de yüksek olmasından dolayı beklediği verimi alamayan Akyıldız, yaptığı araştırma sonrası tarlayı badem bahçesine dönüştürdü.

İlk olarak 2016'da 300 dekar alanı badem fidanı ile buluşturan ve sonraki yıllarda da devam eden Akyıldız, 450 dekara yaklaşık 17 bin fidan dikti.

İki yıl önce ürün almaya başlayan Akyıldız, bu yıl yaklaşık 11 bin ağaçtan verim bekliyor.

DOKTOR OLACAKTI, ÇİFTÇİ OLDU

Akyıldız, 1983 yılında tıp fakültesi eğitimini bırakarak çiftçilik yapmaya başladığını söyledi.

20210903_2_49878168_68442595_Web

Tarımsal alanda sürekli bilimsel çalışmaların içinde yer aldığını belirten Akyıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve üniversitelerin bölgeyle ilgili çalışmalarında aile olarak yer aldıklarını ifade etti.

Birçok tarımsal ürünün bölgede denenmesine öncülük ettiklerini anlatan Akyıldız, bundan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

17 BİN AĞACI VAR

20210903_2_49878168_68442593_Web

Sürekli yeni ürünler denediğine işaret eden Akyıldız, şöyle konuştu;

"Türkiye'nin muhtelif yerlerinde bademin getirisini ve ülke ekonomisine ne kadar katkı sağlayacağını öğrendik. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Bilimin ışığında her şeyin başarılabileceğine inanıyorum. Ailece buna karar verdik. Badem fidanı dikimine 300 dekarla başladık. Miktarını artırdık, 450 dekara çıkardık. 200 dekarı da fıstık bahçesi yaptık. Bademin getirisi oldukça yüksek. Bunu buğday ve arpa ile kıyaslayamazsınız. Pamuk ve mısırla kıyasladığınız zaman bile yaklaşık 4 kat fark ediyor."

20210903_2_49878168_68442592_Web

BU YILKİ BEKLENTİ 55 TON

Akyıldız, iklim şartlarından dolayı bu yıl verimin beklentinin altında olduğunu kaydederek, "Bu yıl ürün var fakat beklediğimiz rekolte değil. Bu kadar fırtına, doğal afetten sonra bunu bulmamız bile büyük nimet. Allah nasip ederse bu yıl yaklaşık 55 ton badem bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

20210903_2_49878168_68442588_Web

Kurduğu bahçeyle istihdam kapısı da açtıklarını dile getiren Akyıldız, yörede çalışanların batı illerine gitmek zorunda kalmadığını, sürekli çalışanlarıyla birlikte yaklaşık 50 kişiyi istihdam ettiklerini aktardı.

"GETİRİSİ ÇOK YÜKSEK"

Çiftçilere yeni ürünlere yönelmesi tavsiyesinde bulunan Akyıldız, "Özellikle kıraç diye tabir ettiğimiz araziler kesinlikle bahçeye dönüştürülmeli, badem veya fıstık fark etmiyor." dedi.

20210903_2_49878168_68442589_Web

Bahçede çalışan Şirin Baran ise önceki yıllarda mevsimlik işçi olarak başka bölgelere gittiklerini belirterek, "Memleketimiz için bir yatırım, böyle yatırımların olması gayet iyi." ifadelerini kullandı.

İşçilerden Ayşe Demir de üniversite sınavına hazırlandığını, kendi emeğiyle kazandığı parayı ailesine destek ve eğitimi için harcayacağını dile getirdi.

20210903_2_49878168_68442591_Web

Kaynak: AA

'Burada arpa bile yetişmez' dediler, iki arkadaş kimseyi dinlemedi! 1 milyon lirayı toprağa 'gömdüler!''Burada arpa bile yetişmez' dediler, iki arkadaş kimseyi dinlemedi! 1 milyon lirayı toprağa 'gömdüler!'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizdeİnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizde
Boynuna dolanan yılan bir anda saldırıya geçtiBoynuna dolanan yılan bir anda saldırıya geçti
Tanesi bir kilo! Dedelerinden kaldıTanesi bir kilo! Dedelerinden kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cenazede çirkin saldırı! Savunmaları şoke etti

Cenazede çirkin saldırı! Savunmaları şoke etti

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! Yarın başlıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! Yarın başlıyor

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu!

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu!

Satışları yüzde 33,1 düştü!

Satışları yüzde 33,1 düştü!

İşte yatırımcısına en fazla kazandıran takım!

İşte yatırımcısına en fazla kazandıran takım!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusu satıldı!

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusu satıldı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gıda devi satışa çıkıyor

Gıda devi satışa çıkıyor

Volkswagen artık manuel şanzıman üretmeyecek!

Volkswagen artık manuel şanzıman üretmeyecek!

'İnsansız muhafızlar' için geri sayım

'İnsansız muhafızlar' için geri sayım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.