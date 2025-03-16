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Topraktaki o detay yüksek verim almasını sağlıyor! Geçimini böyle sağlıyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
16.03.2025 11:51
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Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde Taşköprü sarımsağı başta olmak üzere, siyez ve soğan yetiştiren 77 yaşındaki çiftçi, azmiyle adeta gençlere taş çıkartıyor. Çınar, ilçedeki tarım arazilerindeki toprağın barındırdığı mineraller sebebiyle sarımsakta yüksek verim aldıklarını söyledi.

Topraktaki o detay yüksek verim almasını sağlıyor! Geçimini böyle sağlıyor

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesi Avşar Mahallesi’nde yaşayan 77 yaşındaki Kamil Çınar, ilçedeki verimli topraklarda başta Taşköprü sarımsağı olmak üzere, siyez ve soğan yetiştiriyor.

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Yaklaşık 15 dönümlük alanda Taşköprü sarımsağı yetiştiren Çınar, uzun yıllardır edindiği tecrübelerle geleneksel tarım yöntemlerini kullanarak geçimini sağlıyor.

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Yaşına aldırış etmeden tarlada çalışan Çınar, adeta gençlere taş çıkartıyor.

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"YILLARDAN BERİDİR SARIMSAK EKİMİNDEN GEÇİMİMİZİ SAĞLARIZ"

Çınar, ilçedeki tarım arazilerindeki toprağın barındırdığı mineraller sebebiyle sarımsakta yüksek verim aldıklarını söyledi.

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Çınar, "Yıllardan beridir sarımsak ekiminden geçimimizi sağlarız. Buradaki toprağın mineral seviyesinin yüksek olması ve daha dayanaklı olması verime önemli katkı sağlıyor. Yılda 10-15 dönüm arazide sarımsak ekiyoruz. Sarımsak ve siyez ekiyorum" ifadelerini kullandı.

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Çınar "Bir kaç yıldır soğan yetiştirmeye de başladık. Soğanda da gayet güzel verim alıyoruz" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sarımsak Çiftçi
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