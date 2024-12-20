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'Topyekun seferberlik ilan edilmeli' Et fiyatları el yakınca hükümete seslendi! '2025 yılında tüm sorunları ortadan kaldırır' deyip çözümü açıkladı

20.12.2024 14:33
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yeni yıl beklentilerini açıkladı. Çelik, israfın önlenmesine dikkat çekerek, "Tarımsal üretim artışlarının sağlanması ve gıda israfının önlenmesi için topyekun seferberlik ilan edilmeli" sözlerini kullandı.

'Topyekun seferberlik ilan edilmeli' Et fiyatları el yakınca hükümete seslendi! '2025 yılında tüm sorunları ortadan kaldırır' deyip çözümü açıkladı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yeni yıl beklentilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çelik, küçükbaş hayvancılık sektörünün 2025 yılı beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

ÜRETİME DİKKAT ÇEKTİ

Küçükbaş hayvan sayısı ve veriminin mutlaka yükseltilmesi gerektiğini belirten Çelik, kırmızı et üretiminin artırılması halinde ülke gündemini sürekli meşgul eden et fiyatları ve beraberindeki ithalata ilgili sorunların ortadan kalkacağını bildirdi.

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"DAHA ÜRETİM İLE TÜKETİCİ DAHA UYGUNA ET YİYEBİLİR"

Çelik, hem üreticilerin hem tüketicilerin mutlu olacağı bir yıl temennisinde bulunarak, "Önümüzdeki yılın, üreticilerimizin çok daha fazlasını ürettiği, tüketicilerimizin ise en uygun fiyatlarla daha çok tükettiği, iki kesimin de mutlu olacağı bir yıl olmasını istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

TARIMSAL ÜRETİM VE İSRAFI ENGELLEMEK İÇİN SEFERBERLİK İSTEDİ

2025'in girdi maliyetlerinin de düştüğü bir yıl olmasını beklediklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Tarımsal üretim artışlarının sağlanması ve gıda israfının önlenmesi için topyekun seferberlik ilan edilmelidir. Üretimin artırılması için seferberlik yolundaki tüm sorunlar ortadan kaldırılmalıdır. Bunlardan en önemlisi yetiştiricilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesidir. Bu sağlanamazsa üretimde beklenen gelişmeyi sağlayamayız. Bu anlamda yetiştiricilerimizi en çok zora sokan yem giderleridir. Mutlaka yem konusunda gerekli çalışmalar yapılmalı ve özellikle de kaba yem üretimine olduğundan çok fazla önem verilerek, mevcut olan kaba yem açığı kapatılmalıdır. Hayvancılığa verilmekte olan destekler daha fazla artırılıp, sektöre olan olumlu yansımalarına devam edilmelidir."

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YENİ ADIMLARI İSTEDİ

Çelik, gelecek yıl küçükbaş hayvancılıkta belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için birliklerin güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bu konuda somut adımların atılması sektörümüze çok önemli bir ivme kazandıracaktır. Önümüzdeki yıllarda da her daim desteğini yanı başımızda gördüğümüz Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımız ve diğer paydaşlarımızla el ele vererek bu sektörü zirveye taşımak ve belirlenen hedeflere ulaşmak için gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.
AA

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Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
et fiyatları
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