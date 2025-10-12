FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Tüm Türkiye'den gelen oldu' Geceden nöbet tutan bile var, yüzde 90'lık indirim izdiham yarattı: Kuyruğun sonu görünmedi

İstanbul Kartal'da açılışı yapılan bir mağazanın indirim kampanyası izdihama neden oldu. Bin liralık ürünlerin 100 liraya düşmesiyle vatandaşlar, soğuk havaya rağmen gece yarısından itibaren mağaza önünde bekleyerek metrelerce kuyruk oluşturdu.

'Tüm Türkiye'den gelen oldu' Geceden nöbet tutan bile var, yüzde 90'lık indirim izdiham yarattı: Kuyruğun sonu görünmedi

Kartal'da yeni açılan bir mağazanın indirim kampanyası, vatandaşların yoğun ilgisine neden oldu. Kampanya kapsamında bin liralık ürünlerin 100 liraya satılması mağaza önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, indirimli ürünleri kaçırmamak için gece saatlerinden itibaren sıraya girdi. Sabahın erken saatlerine kadar devam eden yoğunluk zaman zaman izdihama dönüştü. Kampanya kapsamında matkap, saat, kulaklık ve el feneri gibi ürünler büyük indirimle satışa sunuldu.

Tüm Türkiye den gelen oldu Geceden nöbet tutan bile var, yüzde 90 lık indirim izdiham yarattı: Kuyruğun sonu görünmedi 1

3 SAAT BEKLEDİ

Mağazadan alışveriş yapmak için sıra bekleyen Bediha Gökşen isimli bir vatandaş, "İndirimden faydalanmak için geldim. Saat, matkap, kulaklık başta olmak üzere her şeye ihtiyacım var. Üç saattir bekliyorum. Oğluma da lazım, bana da lazım. Üşüdüm ama ne yapacaksın? Zahmete katlanacaksın ki bir şeylere sahip olasın" dedi.

Tüm Türkiye den gelen oldu Geceden nöbet tutan bile var, yüzde 90 lık indirim izdiham yarattı: Kuyruğun sonu görünmedi 2

ÇOK YOĞUN OLDUĞU İÇİN GİREMEDİ

Tekirdağ'dan geldiğini söyleyen Turgay Küçük Fidan, "Saat 4'te buradaydık. Kampanyalı ürünlerden aldık, memnunuz. Böyle kampanyaların devamını istiyoruz" şeklinde konuştu. Sabah saatlerinden beri sırada beklediğini söyleyen Hasan Ayyıldız, "Mağazanın açılışı için geldim ama çok yoğun. İçeri giremiyoruz. Sağlık olsun, başka günlerde gelmek umuduyla diyoruz" dedi.

Tüm Türkiye den gelen oldu Geceden nöbet tutan bile var, yüzde 90 lık indirim izdiham yarattı: Kuyruğun sonu görünmedi 3

AKIN AKIN GELDİLER

Yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten mağaza yetkililerinden Ahmet Ataibiş, "Matkaplarda kampanya yaptık. Saatlerde, kulaklıklarda, el fenerlerinde. Çoğu ürünlerimizi 100 liraya indirdik. 1000 liraya alınan ürün 100 liraya oldu. Bu da eski müşterilerimizin ve yeni gelenlerin ilgisini artırdı. Tüm Türkiye'den gelenler oldu, izdiham yaşandı. Hepsinden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Önce zam, sonra indirim' dönemi bitiyor!'Önce zam, sonra indirim' dönemi bitiyor!
Maliye devreye girdi: 578 milyar liralık riskli işlem!Maliye devreye girdi: 578 milyar liralık riskli işlem!

Anahtar Kelimeler:
Kartal indirim izdiham
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.