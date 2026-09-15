Tuzlanıyor, güneşte 6 gün bekletiliyor! Elazığ’dan dünya pazarına gidiyor

Elazığ’da 4 bin dönümlük alanda yetiştirilen domatesler, yoğun emek gerektiren hasat ve kurutma sürecinin ardından yurt içi ve yurt dışı pazarlara ulaştırılıyor. Kent ekonomisine önemli katkı sağlayan üretimde bu yıl yaklaşık 40 bin ton rekolte bekleniyor.

Elazığ merkeze 15 kilometre mesafedeki Alatarla köyünde sürdürülen üretimde yaklaşık 800 mevsimlik işçi görev yapıyor. Tarlalardan toplanan domatesler başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerindeki pazarlara gönderilirken, kurutulan ürünler ise ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.

4 BİN DÖNÜMDE 40 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR

Üretim alanına ilişkin bilgi veren Ziraat Teknikeri İbrahim Yıldız, Alatarla köyünde yaklaşık 4 bin dönümlük alana ekim yapıldığını ve 40 bin tonluk rekolte beklendiğini belirtti. Yıldız, hasat döneminde her gün 800 işçinin çalıştığını, bunların bir bölümünün şehir merkezinden geldiğini, bir bölümünün ise bölgede yerleşik olarak bulunduğunu ifade etti.

Domateslerin kesim aşamasında ise 200 işçinin günün erken saatlerinde mesaiye başladığını aktaran Yıldız, bu işçilerin saat 05.00’te uyanarak çalışmaya geldiğini, diğer işçilerin ise saat 07.00’de işe başladığını söyledi.

DOMATESLER ELLE KESİLİP 6 GÜN GÜNEŞTE BEKLETİLİYOR

Toplanan domatesler, kurutma işlemine hazırlanırken bıçak yardımıyla ikiye ayrılıyor ve ardından tuzlanarak güneş altında kurumaya bırakılıyor. Yıldız, domateslerin şu anda elle kesildiğini, makine kullanımında verim kaybı yaşandığı için el işçiliğinin daha uygun olduğunu belirtti.

Kesilen domateslere vakit kaybetmeden tuz atılıyor. Tuzlama işleminin ardından yaklaşık 6 gün boyunca kuruma süreci devam ediyor. Bu aşamanın tamamlanmasının ardından kuruyan domatesler toplanarak satış ve sevkiyata hazır hale getiriliyor.

KURUTULAN DOMATESLER ABD VE AVRUPA PAZARINA GİDİYOR

Yıldız, Elazığ’da üretilen domateslerin özellikle Amerika pazarına gönderildiğini, ayrıca İngiltere, Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine de ihracat gerçekleştirildiğini söyledi. Kurutulan domateslerin yurt dışında özel sos ve kahvaltılık ürünlerin hazırlanmasında kullanıldığını aktaran Yıldız, ürünlerin aynı zamanda Elazığ pazarında da satışa sunulduğunu belirtti.

Üretimin kent ekonomisine önemli katkı sağladığını vurgulayan Yıldız, Avrupa’da bu yöntemle domates üretiminin yapılamadığını ifade ederek, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki domateslerin lezzetinin farklı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır