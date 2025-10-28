FİNANS

Ücretsiz dağıtıldı! 'Vefamızın bir simgesi' 5 bin 300 adet...

Trabzon'da "İlimizde Unutulmaya ve Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bazı Meyve Türlerine Ait Yerel Çeşitlerin Yetiştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere ücretsiz 5300 fidan dağıtıldı. Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli "Projeyle dedemizin bahçesinde yetişen, kokusu, tadıyla çocukluğumuzu hatırlatan yerel elma, armut, erik, hurma ve ceviz türlerini toprakla buluşturmayı umut ediyoruz. Her fidan yalnızca bitki değil, geçmişle geleceğimiz arasında bir köprü toprağımıza olan vefamızın bir simgesi" dedi.

Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Merkez Şantiyesi'ndeki törende, son yıllarda dünya genelinde tarımsal üretim biçimlerinin değiştiğini, bazı geleneksel türlerin yavaş yavaş unutulduğunu söyledi.

Tarımın sadece üretim değil, aynı zamanda kültür, hafıza ve sürdürülebilir bir hayatın teminatı olduğunu belirten Hökelekli, "Bugün burada bir araya gelmemizin nedeni de tam olarak budur. Geçmişin bereketini geleceğe taşımak, toprağımızın hafızasında yer etmiş yerel meyve çeşitlerini yeniden canlandırmaktır." dedi.

"HER FİDAN YALNIZCA BİR BİTKİ DEĞİL, GEÇMİŞLE GELECEĞİMİZ ARASINDA BİR KÖPRÜ TOPRAĞIMIZA OLAN VEFAMIZIN BİR SİMGESİ"

Hökelekli, projenin yalnızca bir fidan dikim etkinliği değil, aslında bir kültürün, mirasın yeniden filizlenmesi anlamına geldiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu projeyle dedemizin bahçesinde yetişen, kokusuyla, tadıyla çocukluğumuzu hatırlatan yerel elma, armut, erik, hurma ve ceviz türlerini yeniden toprakla buluşturmayı umut ediyoruz. Her fidan yalnızca bir bitki değil, geçmişle geleceğimiz arasında bir köprü toprağımıza olan vefamızın bir simgesidir."

"TARIMI HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA ÖNE ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise tarımı her zamankinden daha fazla öne çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Trabzon'da da kaybolmaya yüz tutmuş çok çeşitli geleneksel meyveler olduğunu anlatan Genç, bu türlerin kaybolmaması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği yaptıklarını dile getirdi.

Genç, muhtarlar aracılığıyla yöreye özgü 5 bin 300 elma, armut, erik, Trabzon hurması ve ayva fidanı dağıtacaklarına işaret etti.

Başkan Genç, kişi başına düşen yeşil alan miktarını 14 metrekareden, 17 metrekareye yükseltmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından üreticilere meyve fidanları dağıtıldı, şantiye alanına fidan dikildi.

Konuşmaların ardından üreticilere meyve fidanları dağıtıldı, şantiye alanına fidan dikildi.

Programa, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Korkmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

En Çok Aranan Haberler

