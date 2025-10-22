Ücretsiz öğretiyor! '2-3 ay sıra bekleyen olurdu' Sosyal medyadan sipariş geliyor

Milli Eğitim Müdürlüğünce Gazi Kültür Sanat Merkezi'nde tahsis edilen atölyede, 10 kadın kursiyere ücretsiz olarak ayakkabı üretimi eğitimi veren Ahmet Sağkaya, AA muhabirine, ayakkabıcılığa 9 yaşındayken ustalarının yanında başladığını söyledi.

"BAZEN 2-3 AY SIRA BEKLEYENLER OLURDU"

74 yılda sektörde çok büyük değişiklikler yaşandığını ifade eden Sağkaya, "Önceleri el işi üretim yapıyorduk. Daha sonra makineler çıkmaya başladı. Biz eskiyi ihya etmek için el işi ayakkabılara ağırlık veriyoruz. Şimdi elde yapılan yemeniler, tahta çivili ayakkabıları yapmaya çalışıyorum. Eskiden işler çok yoğundu, yetiştiremezdik. Çünkü fabrikasyon, hazır ayakkabı yoktu. Bazen 2-3 ay sıra bekleyenler olurdu. Şimdi fabrikasyon olunca artık her taraf ayakkabı doldu." dedi.

Sağkaya, meslek hayatı boyunca çok sayıda usta yetiştirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şimdi Karaman Milli Eğitim Müdürlüğünce tahsis edilen atölyede, bayanlara gönüllü olarak kurs veriyorum. Bu yıl 10 kadın kursa katılıyor, geçen yıl da 10 kadın kursiyer katılmıştı. Hanımlar bu işte çok gayretli ve meraklılar. Çok güzel yeni model ürünler yapıyorlar. O yüzden çok memnunum. Karamanlı hanımlar gayret edip de kursa gelirlerse ben de eğitime devam etmek isterim. İnşallah faydalı olabilirim."

"AYAKKABI MÜZESİ KURMAK İSTİYOR"

Meslek hayatının son 30 yılında kullandığı eski el aletlerini ve yaptığı 150 çift farklı modellerdeki ayakkabıyı atölye sergilediğini dile getiren Sağkaya, gücü yettiğince çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Sağkaya, "30 yıldan beri eski aletleri topluyorum. Yaklaşık 350 kadar aletim oldu. Bugün için onları kullanan, ismini dahi bilen yok. Benden sonrakilere bir şeyler bırakmak istedim. Bunlarla bir ayakkabı müzesi kurmak istiyorum." diye konuştu.

"AYAKKABI DİKMEK ZOR BİR İŞ AMA HOCAMIZIN SAYESİNDE BAŞARDIK"

Kursiyerlerden 62 yaşındaki Ayşe Akgül ise Sağkaya'nın ustalığından etkilenerek kursa başladığını söyledi.

Kursta ayakkabının yanında deri çanta ve çeşitli eşya da yaptıklarını aktaran Akgül, "Deri ayakkabı çok sağlıklı ve çok rahat. İşimizi çok seviyoruz. ayakkabı dışında çanta da yaptım. Deriye dair her şeyi yapmaya başladık. Ayakkabı dikmek zor bir iş ama hocamızın sayesinde başardık. Üretiyoruz ve tüketen bir toplum olmak istemiyoruz. Daha çok üretmek için pazar arıyoruz." ifadesini kullandı.

Kursiyerlerden 58 yaşındaki Fethiye Duru ise uzun yıllardır çıkmadığı evinden kurs sayesinde çıktığını söyledi.

Ahmet hocanın kendisine bir öğreticiden çok bir "baba" olduğunu aktaran Duru, "Kurstan çok memnunum. Beni çocukluğuma götürüyor. Eskiden babam elimden tutar ayakkabıcıya götürürdü. Ayağımın ölçüsü alınır ve ona göre ayakkabı dikilirdi, onlar aklıma geliyor. Yaptıklarımızı genelde hediye ediyoruz." dedi.

SOSYAL MEDYADAN SİPARİŞ ALIYOR

Kursa katılan Solmaz Koyuncu da kurs sayesinde kendisine, eşine ve çocuklarına ayakkabı ve çeşitli eşya diktiğini, sosyal medya üzerinden aldığı siparişlerle aile ekonomisine katkı sağladığını söyledi.Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır