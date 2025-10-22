FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Ücretsiz öğretiyor! '2-3 ay sıra bekleyen olurdu' Sosyal medyadan sipariş geliyor

İçerik devam ediyor

Karaman'da yaşayan 83 yaşındaki Ahmet Sağkaya, çocuk yaşta başladığı deri ayakkabı ve yemeni yapımını, 2 yıldır gönüllü olarak verdiği kursta kadınlara öğretiyor. Sağkaya "Eskiden işler çok yoğundu, yetiştiremezdik. Çünkü fabrikasyon, hazır ayakkabı yoktu. Bazen 2-3 ay sıra bekleyenler olurdu. Şimdi fabrikasyon olunca artık her taraf ayakkabı doldu" dedi. Kursiyerler kurstan memnuniyetini dile getirirken bir kişi sosyal medya üzerinden aldığı siparişlerle aile ekonomisine katkı sağladığını söyle

Milli Eğitim Müdürlüğünce Gazi Kültür Sanat Merkezi'nde tahsis edilen atölyede, 10 kadın kursiyere ücretsiz olarak ayakkabı üretimi eğitimi veren Ahmet Sağkaya, AA muhabirine, ayakkabıcılığa 9 yaşındayken ustalarının yanında başladığını söyledi.

Ücretsiz öğretiyor! 2-3 ay sıra bekleyen olurdu Sosyal medyadan sipariş geliyor 1

"BAZEN 2-3 AY SIRA BEKLEYENLER OLURDU"

74 yılda sektörde çok büyük değişiklikler yaşandığını ifade eden Sağkaya, "Önceleri el işi üretim yapıyorduk. Daha sonra makineler çıkmaya başladı. Biz eskiyi ihya etmek için el işi ayakkabılara ağırlık veriyoruz. Şimdi elde yapılan yemeniler, tahta çivili ayakkabıları yapmaya çalışıyorum. Eskiden işler çok yoğundu, yetiştiremezdik. Çünkü fabrikasyon, hazır ayakkabı yoktu. Bazen 2-3 ay sıra bekleyenler olurdu. Şimdi fabrikasyon olunca artık her taraf ayakkabı doldu." dedi.

Ücretsiz öğretiyor! 2-3 ay sıra bekleyen olurdu Sosyal medyadan sipariş geliyor 2

Sağkaya, meslek hayatı boyunca çok sayıda usta yetiştirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şimdi Karaman Milli Eğitim Müdürlüğünce tahsis edilen atölyede, bayanlara gönüllü olarak kurs veriyorum. Bu yıl 10 kadın kursa katılıyor, geçen yıl da 10 kadın kursiyer katılmıştı. Hanımlar bu işte çok gayretli ve meraklılar. Çok güzel yeni model ürünler yapıyorlar. O yüzden çok memnunum. Karamanlı hanımlar gayret edip de kursa gelirlerse ben de eğitime devam etmek isterim. İnşallah faydalı olabilirim."

Ücretsiz öğretiyor! 2-3 ay sıra bekleyen olurdu Sosyal medyadan sipariş geliyor 3

"AYAKKABI MÜZESİ KURMAK İSTİYOR"

Meslek hayatının son 30 yılında kullandığı eski el aletlerini ve yaptığı 150 çift farklı modellerdeki ayakkabıyı atölye sergilediğini dile getiren Sağkaya, gücü yettiğince çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Ücretsiz öğretiyor! 2-3 ay sıra bekleyen olurdu Sosyal medyadan sipariş geliyor 4

Sağkaya, "30 yıldan beri eski aletleri topluyorum. Yaklaşık 350 kadar aletim oldu. Bugün için onları kullanan, ismini dahi bilen yok. Benden sonrakilere bir şeyler bırakmak istedim. Bunlarla bir ayakkabı müzesi kurmak istiyorum." diye konuştu.

Ücretsiz öğretiyor! 2-3 ay sıra bekleyen olurdu Sosyal medyadan sipariş geliyor 5

"AYAKKABI DİKMEK ZOR BİR İŞ AMA HOCAMIZIN SAYESİNDE BAŞARDIK"

Kursiyerlerden 62 yaşındaki Ayşe Akgül ise Sağkaya'nın ustalığından etkilenerek kursa başladığını söyledi.

Kursta ayakkabının yanında deri çanta ve çeşitli eşya da yaptıklarını aktaran Akgül, "Deri ayakkabı çok sağlıklı ve çok rahat. İşimizi çok seviyoruz. ayakkabı dışında çanta da yaptım. Deriye dair her şeyi yapmaya başladık. Ayakkabı dikmek zor bir iş ama hocamızın sayesinde başardık. Üretiyoruz ve tüketen bir toplum olmak istemiyoruz. Daha çok üretmek için pazar arıyoruz." ifadesini kullandı.

Ücretsiz öğretiyor! 2-3 ay sıra bekleyen olurdu Sosyal medyadan sipariş geliyor 6

Kursiyerlerden 58 yaşındaki Fethiye Duru ise uzun yıllardır çıkmadığı evinden kurs sayesinde çıktığını söyledi.

Ücretsiz öğretiyor! 2-3 ay sıra bekleyen olurdu Sosyal medyadan sipariş geliyor 7

Ahmet hocanın kendisine bir öğreticiden çok bir "baba" olduğunu aktaran Duru, "Kurstan çok memnunum. Beni çocukluğuma götürüyor. Eskiden babam elimden tutar ayakkabıcıya götürürdü. Ayağımın ölçüsü alınır ve ona göre ayakkabı dikilirdi, onlar aklıma geliyor. Yaptıklarımızı genelde hediye ediyoruz." dedi.

Ücretsiz öğretiyor! 2-3 ay sıra bekleyen olurdu Sosyal medyadan sipariş geliyor 8

SOSYAL MEDYADAN SİPARİŞ ALIYOR

Kursa katılan Solmaz Koyuncu da kurs sayesinde kendisine, eşine ve çocuklarına ayakkabı ve çeşitli eşya diktiğini, sosyal medya üzerinden aldığı siparişlerle aile ekonomisine katkı sağladığını söyledi.Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gayrimenkulde tepede İstanbul var! İşte en çok tercih edilen ilçeler ve fiyatları...Gayrimenkulde tepede İstanbul var! İşte en çok tercih edilen ilçeler ve fiyatları...
Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Anahtar Kelimeler:
meslek sipariş üretim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.