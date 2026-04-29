DMM'den İstanbul'da yapılacak olan 100 bin konutla ilgili açıklama!

TOKİ'nin İstanbul'da yapacağı 100 bin konut için cumartesi başlayan kura çekimi pazartesiye kadar sürmüştü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden kura çekimi sonrası yapılan bazı paylaşımlarla ilgili açıklama geldi.

Ufuk Dağ
MyMani

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında son kura çekimi İstanbul'da yapıldı. Türkiye geneli 500 bin konut projesinde İstanbul'a 100 bin kontenjan ayrıldı.

KURA 3 GÜN SÜRDÜ

Cumartesi günü başlayan kura çekimi sayının fazlalığı nedeniyle 3 gün sürdü. Pazartesi akşamı kurada asil hak kazananlar TOKİ ve e-Devlet üzerinden başvuru sonuçlarını öğrenebildi.

DMM'DEN AÇIKLAMA: ASILSIZ İDDİALAR DOLAŞIMA SOKULDU

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden kura sonrası bazı paylaşımlarla ilgili açıklama geldi. Paylaşımların asılsız olduğunu vugulayan DMM'den şu açıklama yapıldı;

Bazı sosyal medya paylaşımlarında, İstanbul’da inşa edilecek 100.000 sosyal konut projesinin hak sahipliği belirleme kuralarına ilişkin asılsız iddiaların dolaşıma sokulduğu görülmüştür.

✅ Tüm kura süreci noter huzurunda, herhangi bir dış müdahaleye kapalı, bilgisayar ortamında ve tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak yapılmıştır.

✅ 25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen kura çekimleri, kamu ciddiyeti ve tam şeffaflık ilkeleri doğrultusunda tamamlanmıştır.

✅ Vatandaşlarımızın süreci anlık takip edebilmesi amacıyla tüm kuralar sosyal medyada canlı olarak yayınlanmıştır.

✅ Başvuru listeleri kura öncesinde kamuoyuyla paylaşılmış; şartları sağlayan tüm vatandaşlarımızın hakları eksiksiz bir şekilde sisteme tanımlanmıştır.

✅ Çekiliş sonuçları yine noter onayıyla kesinleşmiş ve resmi kanallar aracılığıyla ilan edilmiştir.

Kura sonuçlarına gölge düşürmeyi ve kurumlarımızın güvenilirliğini sarsmayı amaçlayan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi; sadece ilgili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur.

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bizim mahallede kimseye çıkmadı ne garipse
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

