DMM'den İstanbul'da yapılacak olan 100 bin konutla ilgili açıklama!

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında son kura çekimi İstanbul'da yapıldı. Türkiye geneli 500 bin konut projesinde İstanbul'a 100 bin kontenjan ayrıldı.
Cumartesi günü başlayan kura çekimi sayının fazlalığı nedeniyle 3 gün sürdü. Pazartesi akşamı kurada asil hak kazananlar TOKİ ve e-Devlet üzerinden başvuru sonuçlarını öğrenebildi.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden kura sonrası bazı paylaşımlarla ilgili açıklama geldi. Paylaşımların asılsız olduğunu vugulayan DMM'den şu açıklama yapıldı;
Bazı sosyal medya paylaşımlarında, İstanbul’da inşa edilecek 100.000 sosyal konut projesinin hak sahipliği belirleme kuralarına ilişkin asılsız iddiaların dolaşıma sokulduğu görülmüştür.
✅ Tüm kura süreci noter huzurunda, herhangi bir dış müdahaleye kapalı, bilgisayar ortamında ve tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak yapılmıştır.
✅ 25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen kura çekimleri, kamu ciddiyeti ve tam şeffaflık ilkeleri doğrultusunda tamamlanmıştır.
✅ Vatandaşlarımızın süreci anlık takip edebilmesi amacıyla tüm kuralar sosyal medyada canlı olarak yayınlanmıştır.
✅ Başvuru listeleri kura öncesinde kamuoyuyla paylaşılmış; şartları sağlayan tüm vatandaşlarımızın hakları eksiksiz bir şekilde sisteme tanımlanmıştır.
✅ Çekiliş sonuçları yine noter onayıyla kesinleşmiş ve resmi kanallar aracılığıyla ilan edilmiştir.
Kura sonuçlarına gölge düşürmeyi ve kurumlarımızın güvenilirliğini sarsmayı amaçlayan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi; sadece ilgili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur.
Okuyucu Yorumları 1 yorum