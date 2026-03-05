FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Ucuz diye akın ettiler: Giren çıkamadı 'Fenalaşanlar var, ağlayanlar var'

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir iş yerinin açılışında ucuz eşya alma umuduyla iş yeri önünde toplanan kalabalık birbirini ezdi. Yaşanan izdihamda ezilen ve bayılanlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ucuz diye akın ettiler: Giren çıkamadı 'Fenalaşanlar var, ağlayanlar var'

Aydın'da faaliyete geçen bir alışveriş merkezinin açılışında izdiham yaşandı. Reklam amacıyla indirim yapılan ürünlerden almak isteyen çok sayıdaki vatandaş, açılıştan saatler önce iş yerine geldi. Kapıların açılmasıyla içeriye hücum eden vatandaşlar adeta birbirleriyle yarışırken, bazı vatandaşlar da ezilme tehlikesi geçirdi. Yaşanan izdiham sırasında fenalaşan ve baygınlık geçiren vatandaşlara, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etmekte güçlük çekti. Kalabalığı kontrol altına almaya çalışan polis ekipleri de zaman zaman ezilme tehlikesi geçirdi. Vatandaşların akın ettiği açılış sebebiyle sokaklarda da uzun araç kuyrukları meydana geldi, trafik yer yer durma noktasına geldi. Zaman zaman küçük çaplı kavgaların yaşandığı açılış, kalabalığın kontrol altına alınamaması üzerine iptal edildi.

Ucuz diye akın ettiler: Giren çıkamadı Fenalaşanlar var, ağlayanlar var 1

Vatandaşların birbirini itmesi ve yoğunluk nedeniyle bazı kişiler sıkışarak fenalaşırken, tek kapıdan giriş ve çıkışın olması sebebiyle ne içeridekiler dışarıya çıkabildi ne de dışarıdakiler içeriye girebildi.

Ucuz diye akın ettiler: Giren çıkamadı Fenalaşanlar var, ağlayanlar var 2

Olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için uyarılarda bulundu. Ancak vatandaşların büyük bölümünün uyarıları dikkate almaması nedeniyle yoğunluk uzun süre devam etti.

Ucuz diye akın ettiler: Giren çıkamadı Fenalaşanlar var, ağlayanlar var 3

Yaşanan izdihamın ardından AVM yönetimi açılışın iptal edildiğini duyurdu. 112 ambulans ekipleri, AVM'nin arka kısmındaki personel girişinden dışarı çıkardığı fenalaşan vatandaşları hastaneye sevk etti.

Ucuz diye akın ettiler: Giren çıkamadı Fenalaşanlar var, ağlayanlar var 4

"FENALAŞANLAR VAR, AĞLAYANLAR VAR"

Açılışa gelen vatandaşlardan Sibel Balkım, "Ben daha önce geldim ve müsaade istememe rağmen kadınlar ve erkekler hepsi üstüme yüklendi. Almadan gidiyorum. Şu saate kadar bekledim ve izdiham hala bitmiş değil. Aslında burada bir planlama, hizalama yapılmış olsaydı bu kadar izdiham yaşanmayabilirdi" dedi.

Ucuz diye akın ettiler: Giren çıkamadı Fenalaşanlar var, ağlayanlar var 5

Sadece bir sehpa alabildiğini ve ezilme tehlikesi atlattıklarını ifade eden vatandaşlardan Şengül Tağa, "Saat 11'de geldim. Oldukça kalabalık. Biraz önce insanları yara yara zorla girdim. Bir sehpa alabildim. Fenalaşanlar var, ağlayanlar var. Arada küçük bir çocuk getirmişler, o ezildi. Bayağı kötü oldu yani" dedi.

Ucuz diye akın ettiler: Giren çıkamadı Fenalaşanlar var, ağlayanlar var 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara’daki TOKİ kurasında 270 konutun hak sahipleri yarın belirlenecekAnkara’daki TOKİ kurasında 270 konutun hak sahipleri yarın belirlenecek
GÜBRETAŞ’tan “satış durduruldu” iddialarına yanıtGÜBRETAŞ’tan “satış durduruldu” iddialarına yanıt

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
indirim izdiham açılış ucuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

Doğum izni artıyor: Meclis'e sunuldu '15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.