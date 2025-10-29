FİNANS

Ucuz gören koştu! Fiyatı 35 TL yaptı 'Rağbet çok iyi, kuyruk var'

Şanlıurfa’da 29 yıldır balıkçılık yapan Cemal Yener, Karadeniz’den getirdiği 5 ton taze hamsiyi, "Vatandaş balık yesin" diyerek kilosunu 35 TL’den satışa sundu. Ucuz balık gören vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Yener "Rağbet çok iyi, kuyruk var, çok güzel oldu" derken vatandaşlar da "Hem lezzetli hem de uygun fiyatlı balık yedik. Bu tür kampanyaların devamını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Balıkçı Cemal Yener, yaptığı açıklamada kampanyayı dayanışma amacıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün Cumhuriyet Bayramı’na özel 5 ton balık getirdik. Rabbim bize verdi, biz de paylaşmak istedik. Şanlıurfalılar balığa alışsın, sofralarında daha çok yer alsın diye kilosunu 35 TL'den satışa sunduk. Rağbet çok iyi, kuyruk var, çok güzel oldu" dedi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Uygun fiyata hamsi almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren balık satışı yapılan restoranın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlar, kampanyadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Hem lezzetli hem de uygun fiyatlı balık yedik. Bu tür kampanyaların devamını bekliyoruz" diyerek balıkçı esnafına teşekkür etti.

Kentte büyük ilgi gören kampanya, hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Kaynak: İHA

