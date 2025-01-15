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'Ucuza satmaya devam edeceğiz! Yüksek fiyata almasınlar' 320 TL fark! Fahiş rakamlara tepki

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
15.01.2025 10:40
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Adana’da kemikli karkas etin kilogramı 380, kemiksiz karkas etin kilogram fiyatı ise 480 liradan alıcı bulurken kasaplar ve vatandaşlar fahiş fiyata et satanlara tepki gösterdi. Bazı zincir marketler ve kasaplarda et fiyatlarının 600 lirayı aşmış durumda olduğu öğrenildi. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur "Vatandaşlarımız, yüksek fiyatlara et almasın" derken "Marketler her ne kadar da yüksek fiyattan satış yapsa da bizler ucuza et satmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Ucuza satmaya devam edeceğiz! Yüksek fiyata almasınlar' 320 TL fark! Fahiş rakamlara tepki

Türkiye’de kırmızı et tüketiminin en çok olduğu iller arasından bulunan ve kebabın başkenti olan Adana’da et fiyatlarına uzun süredir zam yapılmadı. Adana Kasaplar Çarşısı’nda kemikli karkas etin kilogramı 380 liradan, kemiksiz karkas etin kilogram fiyatı ise 480 liradan alıcı buluyor. Ancak bazı zincir marketler ve kasaplarda et fiyatları 600 lirayı aşmış durumda.

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FAHİŞ FİYATA TEPKİ GÖSTERDİLER

Hal böyle olunca kasaplar ve vatandaşlar fahiş fiyata et satanlara tepki gösterdi.

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“MARKETLER YÜKSEĞE, BİZ UCUZA ET SATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, Adana Kasaplar Çarşısı’ndaki esnafın Et ve Süt Kurumu’ndan et aldıklarını bu nedenle de uygun fiyata et sattıklarını anlatarak, “Şu anda kemikli et 380, kemiksiz et ise 480 liraya kadar satılıyor. Tarım ve Hayvancılık Bakanı İbrahim Yumaklı bizlere destek çıktı. Et ve Süt Kurumu’na açma ruhsatımızı teslim etmemizin ardından etlerimizi alabiliyoruz. Bizler kemiksiz eti 480 liraya verip para kazanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi vatandaşlarımız, yüksek fiyatlara et almasın ve bizim gibi küçük esnaflardan alsınlar. Marketler her ne kadar da yüksek fiyattan satış yapsa da bizler ucuza et satmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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“1 YILDIR MARKETLERDEN ET ALMIYORUM”

Et almaya gelen Metin Altay isimli vatandaş, “1 kilo et, 1 kilo kıyma aldım. Burada etin kilogramı 380 lira ama markette 600-700 civarında satılıyor. Bizim gücümüz marketlere yetmiyor mecbur buraya geliyoruz. Buradaki esnafın yeri belli, herkesi buradan alışveriş yapmaya davet ediyorum. Ben 1 yıldan fazladır marketlerden et almıyorum” dedi.

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“MARKETLERDE FİYATLAR DEĞİŞİYOR”

Esra Tunçtan isimli vatandaş ise fiyatların çarşıda daha uygun olduğunu anlatarak, “Kasaplar çarşısındaki etlerin marketlerden daha taze olduğunu düşünüyorum. Her gittiğiniz markette kasap reyonunda fiyatlar değişiyor. Burada sürekli kesim olduğu için ve devamlı her şeyi bulabildiğimiz için tercihim burası oluyor” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Kasap Adana et fiyatları
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