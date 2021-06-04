Uğraş olarak kültür mantarı işine girdi, şimdi siparişleri yetiştiremiyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Konya Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ahmet Parlak, pandemi nedeniyle hem uzaktan eğitime devam etti, hem de uğraş olarak kültür mantarı yetiştirmeye başladı. Oynadığı bir hentbol maçı sonrası yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından uğraş olarak evinin bodrum katında başladığı kültür mantarı yetiştiriciliğine daha çok zaman ayırmaya başlayan Ahmet Parlak, siparişlere yetişemeyecek noktaya geldi. SİPARİŞLER PATLADI İlk başlarda pandemi döneminde zamanının geçirmek amacıyla giriştiği mantar yetiştiriciliği hakkında internet üzerinden araştırmalar yapan Parlak, Siverek Halk Eğitimi Merkezi'nde verilen mantar yetiştiriciliği kursunda da teorik bilgiler aldıktan sonra usta öğretici Ziraat Mühendisi Yahya Karaca’nın destekleriyle yetiştiriciliğe başladı. Evin bodrum katını kültür mantarı yetiştiriciliğine elverişli hale getiren üniversite öğrencisi, şimdilerde gelen talep ve siparişlere yetişemiyor. Genç girişimci, 130 metre kare alanda başladığı işi, daha da büyüterek 600 metre kare alana ulaştırmayı ve Siverek dışına da mantarları pazarlamayı hedefliyor.

"UĞRAŞ OLARAK BAŞLADIM" Yaklaşık 2 yıldan beri pandemiden dolayı okula uzaktan eğitimle devam ettiğini belirten Ahmet Parlak, "10 yıllık hentbol spor dalında birçok başarı elde ettim. Konya Selçuk Üniversitesinde okul eğitimi haricinde üniversite bünyesinde kurulan hentbol takımında yaşadığım ciddi sakatlığın ardından spora ara verdim. Pandemi süreci başlayınca eve gelmek zorunda kaldık. Pandemi sürecinde derslerime devam ederken uğraş olarak ne yapabilirim diye düşünürken evimizin bodrum katının olması hasebiyle kültür mantarı yetiştirmeye karar verdim. Bu işe başladıktan sonra internet üzerinden araştırmalar yaptım. Halk Eğitim Merkezi'nde açılan mantar yetiştiriciliği kursunda aldığım teorik eğitimin yanı sıra mühendislerin de fikirlerini alarak mantar işini daha geliştirerek ve profesyonelleştirerek uygulamalı olarak tesisimizin kurulumuna başladık. Her ne kadar basit bir iş görünse de çok zor bir iş. Hassasiyet isteyen bir durum ama yavaş yavaş bu süreci de atlattık’’ dedi. "SİPARİŞLERİ YETİŞTİREMİYORUZ" Mantar yetiştiriciliğinde verdikleri emeklerinin karşılıksız kalmadığını belirten 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Parlak, "Kentimiz için güzel bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Şu an satışlardan memnunuz. Tek sıkıntımız verilen siparişleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. Tek amacım Siverek’te yenilikleri çoğaltıp insanlarımıza ekmek kapısı oluşturmak. Halkımıza üretim sağlamaktır. Tek hedefimiz ve hayalimiz yetiştirme alanımızı tek odadan 4 veya 5 odaya çıkarıp genişleterek üretimi seri hale getirip bölgenin yani Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman gibi iller ve ilçelerine satış yapmaktır. İnşallah Yahya Karaca hocamızın destekleriyle de bunu başaracağıma inanıyorum" şeklinde konuştu.