Ülke ülke gezdiler: 1,5 tonluk tosunun bu yılki fiyatı belli oldu

Sakarya’da Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 450 kilogram ağırlığındaki tosun dikkat çekiyor. Tosunun yetiştiricisi, satıştan ziyade büyütmeyi hedefliyor.

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlıklar görücüye çıktı. Sakarya’nın Serdivan ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi’nde yetiştirilen dev tosun iri yapısıyla öne çıktı.

950 BİN TL FİYATI VAR

Üç kuşaktır hayvancılıkla uğraşan Demir ailesinin yetiştirdiği hayvanın bakımının özenle yapıldığı ve kendisi için özel bir alanda tutulduğu belirtildi. Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının ortalama 165 bin TL ile 325 bin TL arasında değiştiği kentte, 950 bin TL değer biçilen tosun fiyatıyla dikkat çekerken, yetiştiricisi satış konusunda aceleci olmadıklarını ifade etti.
BU SENE SATILSIN İSTEMİYORLAR

Besi çiftliği sahibi Barış Demir, tosun için şu cümleleri kurdu:

"Yaklaşık kurban zamanı 1 ton 550 kilogram olmasını bekliyoruz. Birkaç arkadaşımıza söyledik ama bu sene çokta satılsın istemiyoruz. Belki bir dahaki sene bu hayvanı 2 buçuk ton yapma arzumuz var. Sadece birkaç arkadaşımıza söyleyelim nasibi varsa satılacak yoksa zaten kalacak. Aslında biz alım yaparken hayvanların genetiğinde en iyisine ulaşmaya çalışıyoruz. Fakat bu tarz iri hayvanlar doğduğundan beri bizde oluyor. Çünkü o alışma süreci çok önemli doğumdan sonra birkaç tane daha işletme dolaşırsa o hayvanın gelişimini etkiler. Kendi işletmenizde doğan hayvanların gelişme oranı çok hızlı ve doğru oluyor"
ÜLKE ÜLKE GEZDİLER EN İYİ SONUCA ULAŞTILAR

Hayvanların besinleriyle alakalı konuşan Demir, "Bizim kendimize ait bir reçetemiz var ve benim kardeşim veteriner hekim bu hususta bizlere katkısı çok. Hayvanın beslenmesiyle alakalı ülke ülke gezdik ve birkaç puzzle birleştirerek iyi bir neticeye vardığımızı düşünüyoruz. Bu fiyatlandırma aslında gönül esasına dayalı bir durum insanlar kurbanı alırken içine sinmesi ve sevmesi gerekiyor. Bu hayvanımızda lüks bir kurbanlık olmuş oluyor. Aslında bu hayvana fiyat biçmek istemiyoruz benim gözümde değeri çok fazla ama 950 bin lira düşünüyoruz. Bu hayvan tek başına bir padokta yaşıyor ve yanına farklı hayvan yanına almıyoruz. Diğer hayvanlara oranla hemen hemen iki kat yemek yiyor. Bu hayvana canımızın istediği gibi bakabiliyoruz"
MESLEK KAYBOLMAYA HAZIR”

Hayvancılık konusunda konuşan Demir, "Hayvancılık bu ülkede en stratejik mesleklerden bir tanesi. Tarım ve hayvancılığın yok olmaması için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Belki destek yapılıyor ama çok daha fazla yapılması gerekiyor. İnsanları özellikle gençleri bu işe teşvik etmemiz gerekiyor. Gençlerimizi biz bu işe teşvik etmediğimiz sürece bu meslek kaybolmaya hazır" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

