UNESCO Dünya Miras Listesinde! Lokumdan kolonyaya kadar kullanılıyor... Safranbolu'da safran hasadı etkinliği başladı! Ziyaretçiler akın etti!

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Safranbolu'da gerçekleştirilen 8. Safran Festivali etkinlikleri TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edilmişti.

Program çerçevesinde bu yıl Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait safran üretim çiftliğinde safran hasadı etkinliği düzenlendi. Karabük Vali Yardımcısı Erol Özkan, Belediye Başkanı Elif Köse ve kurum müdürleri ile safran tarlasına gelen vatandaşlar, ellerine sepetleri alarak hasat yapıp, bol bol fotoğraf çektirdi.

SAFRAN TARLASINI GÖRMEK İSTEYENLER AKIN ETTİ

Son yıllarda tarımsal ürün olmasının yanında turizmin hareketlenmesine katkı sağlayan safran tarlaları, bu yıl da safran hasadını yerinde görmek isteyen yerli ve yabancı binlerce kişinin tercihi oldu.

Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör saldırısı nedeniyle festivalin safran hasadı etkinliğine dönüştürüldüğünü belirterek, terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

ÜRETİM DÜŞTÜ SAFRANBOLU'NA BİLE YETMİYOR

Safran'ın ilçe için önemli olduğunu ifade eden Köse, “Maalesef üretim çok fazla değil. Tarihe baktığımızda belki de Türkiye'ye yetecek kadar safran üretilirken şimdi Safranbolu'nun kendi ihtiyacına karşılayacak kadar bile safran üretemez durumdayız. 2015 yılından beri safranın üretiminin yeniden artması çok önemli. Bundan sonra üretimin çok fazla olacağına inanıyorum. Her geçen sene çiftçi sayımız artıyor, her hasat döneminde Safranbolu'ya olan ilgi de fazla. O yüzden bizi çok mutlu ediyor” dedi.

HERKES BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ!

Karabük'e 2 ay önce gelen Edanur Erkin, daha önce safran görmediğini aktararak şunları söyledi:

“Safran çiçeği denilince böyle bir manzara ile karşılaşacağımı bilmiyordum. Çok güzelmiş. Yoğun bir ilgi var. Faydalarını ve en pahalı baharat olduğunu burada öğrendim.”

4 yıldır yaşadığı Karabük'te ilk defa safran hasadına katıldığını kaydeden Karabük Üniversitesi öğrencisi Buse Polat da, “Safran çok değerli bir baharat. Lokumda ve kolonyada da kullanılıyor. Kopartırken çiçeğe zarar vermemek için dikkatli olmaya çalıştım" diye konuştu.

Üretici İsmail Yılmaz ise yerli ve yabancıların hasat etkinliğine yoğun ilgi gösterdiklerini aktardı.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır