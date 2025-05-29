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Üniversite mezunu ama para ettiği için bu işe başladı! Çocuk gibi bakım istiyor

Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği Aydın’da çiftçilerin zorlu sezon hazırlığı başladı. Yaz meyvesi olduğu için Aydın’ın kavurucu sıcağında yapılan işçilikle hasada hazırlanan incir ağaçlarının bakımı oldukça zorlu bir süreçten geçiyor.

Üniversite mezunu ama para ettiği için bu işe başladı! Çocuk gibi bakım istiyor

Aydın’ın köylerinde karasaban ile sürülen incir bahçelerinde çiftin ardından çapa dönemi başladı. Hava sıcaklığın 38 dereceye kadar ulaştığı Aydın’da çiftçiler kavurucu sıcaktan etkilenmemek için sabahın ilk ışıkları ile işbaşı yapıyor. Oldukça zor bir iş olan çapalama işi sabah saat 05.30 gibi başlayıp aşırı sıcak günlerde 12.30 gibi bitiriliyor.

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ÇOCUK GİBİ BAKIM İSTİYOR

Adeta bir çocuk gibi bakım ve ilgi isteyen incir ağaçlarının daha iyi verim yapması için çift ve çapalama işini ihmal etmediklerini belirten üreticilerden Nimetullah Yavaş, incir yetiştiriciliğin oldukça zor olduğunu belirterek "Yaz mevsimi dolayısıyla sabah erkenden bahçeye gelip çalışmaya başlıyoruz. Çapa işi oldukça zor ve yorucu bir iş. Ancak kaliteli ürün almak için ağaçların bakımı şart" diye konuştu.

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İNCİR PARA ETTİĞİ İÇİN DEVAM EDİYORLAR

Traktör ve diğer iş makineleri dağlık bölgelerde iş görmediği için Aydın dağlarındaki incir bahçelerinde işçiliğin tamamen insan ve hayvan gücü ile gerçekleştirildiğini belirten Hamza Er, her şeye rağmen hallerinden memnun olduklarını incir para ettiği sürece de bu işin devam edeceğini belirtti.

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ÜNİVERSİTE MEZUNU AMA...

Üniversite mezunu olmasına rağmen masa başında çalışmayı değil dağlarda incir üretmeyi tercih eden gençlerden Alparslan Işılak ise halinden memnun olduğunu ve çiftçiliği daha çok sevdiğini belirtti. Bahçelerin denizden yükseklik seviyesine göre Ağustos ve Eylül aylarında hasada başlanacak olan incir üretiminde Aydınlıların zorlu üretim mücadelesi devam ediyor.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
incir Aydın
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