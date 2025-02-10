Ünlüler bile almak için sıraya girdi! Teklif geldi ama satamıyor 'Fiyatları, piyasa değerleri çok yüksek'

Samsun’da oto yıkama işiyle uğraşan 35 yaşındaki Emre Yılmaz, çocukluk yıllarındaki otomobil tutkusunu, zamanla büyük bir koleksiyona dönüştürdü. Deniz ve liman işletmeciliği mezunu olan Yılmaz, iş yerinin bir bölümünü garaja çevirerek, yıllardır topladığı nadir ve klasik lüks araçlarını burada sergiliyor. Sadece ender ve sınırlı sayıda üretilen modellere ilgi gösteren Yılmaz, şu ana kadar 12 araçtan 7’sini satarken, koleksiyonunda kalan 5 özel otomobile ise büyük bir özenle bakıyor. Yılmaz’ın koleksiyonundaki bu nadir araçlar, ünlü dizi oyuncularının bile ilgisini çekiyor.

KAZANDIĞINI KOLEKSİYONUNA YATIRIYOR

Klasik otomobillere olan tutkusu, iş hayatı ve hobisinin birleşimi olarak dikkat çekerken Yılmaz, koleksiyonunu gelecekte de genişletmeyi planlıyor. Hem iş hem de koleksiyon konusunda başarı yakalayan Yılmaz, işinden elde ettiği kazancını klasik araç koleksiyonuna yatırarak, bu alandaki sevgisini her geçen gün büyütüyor.

"UFAK ÇAPLI TİCARİ GİRİŞİM GİBİ OLMASININ YANI SIRA HOBİMİZ DE OLDU"

Garajındaki otomobillere gözü gibi baktığını ifade eden Emre Yılmaz, "Bu aşk bende çocukluktan geliyor. Küçükken oynadığımız demir metal araçlarla bu sevgiyi kazandık. Şimdiye kadar 12 tane klasik araç toparladım. Çok kıymetli isimlere bu arabalardan verdik. Ufak çaplı ticari girişim gibi olmasının yanı sıra hobimiz de oldu. Şu anda garajımda nadir bulunan ve Türkiye’de yürür vaziyette sınırlı sayıda olan araçlar var. Garajımdaki araçların hepsi, kıymetli ve koleksiyon değerini sahip araçlardan oluşuyor. Bir tane de garajda olmayan evde sakladığım var. Onu da müsait bir zamanda garajıma alacağım" dedi.

"BU ARAÇLARI ALMAK İÇİN İSTANBUL'DAN BİRKAÇ ÜNLÜ BİZİMLE TEMASA GEÇTİ"

Birçok ünlünün otomobilleri almak için teklif yaptığını ancak şu anda elinde bulunan 5 otomobili satmayı düşünmediğini dile getiren Yılmaz, "Bu araçlar koleksiyonluk olduğu için piyasa değerleri oldukça yüksek. Fiyatları, sıfır araçların daha üstünde belirleniyor. Bu araçları almak için İstanbul’dan birkaç ünlü bizimle temasa geçti. Hatta Kurtlar Vadisi oyuncuları bu araçlardan birini çok istedi ama vermedik. Topladığımız araçlar arasında isteyenlere verdiğimiz oldu, kıyamayıp satamadıklarımız da oldu. Şu anda koleksiyonumu daha da geliştirmek istemiyorum. Bu araçlara zaman ayırmak istiyorum. Araçları kullanmak gerekiyor. Kullanmadığınız zaman bu araçlar küsüyor, hiç olmadık yerlerde arıza veriyorlar. 5 adet klasik, koleksiyonluk araç şu anlık bize yetiyor. Araçlarla Samsun sokaklarında gezdiğimde çok dikkat çekiyor. Trafikte çok görünmeyen ve kondisyonu iyi olduğu için görenler araçların fotoğraflarını çekiyor. Trafikte de çok güzel tepkiler alıyorum" diye konuştu.

Yılmaz’ın klasik otomobil garajında otomobillerin yanı sıra araç parçalarından oluşan mini müze de bulunuyor. (İHA)