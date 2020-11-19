Unutulmaya yüz tutmuştu! Kadınların elinde hayat buldu, Avrupa'ya pazarlandı

Van'da, her deseninde ayrı bir hikaye bulunan kilimler, yurt içinin yanı sıra yurt dışına da pazarlanıyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan 3 atölyede kilim dokuyan 80 kadın, hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor hem de unutulmaya yüz tutan dokumacılık sanatını sürdürmeye çalışıyor.

30 ayrı deseni bulunan Van ve Hakkari kilimleri, 80 kadın tarafından büyük bir özenle dokunuyor. Hazır hale getirilen kilimlerin metrekaresi ise 500 ile 600 TL arasında satılıyor. Kürtçe şarkılar söyleyerek kilim dokuyan kadınlar, hem aile bütçelerine katkıda bulunduklarını, hem de unutulmaya yüz tutmuş kültürü yaşatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

'VAN KİLİMLERİ, KADINLARIN ELLERİNDE HAYAT BULUYOR'

Van ve Hakkari yöresine ait kilimlerin kadınların ellerinde hayat bulduğunu söyleyen Büyükşehir Belediyesi Kilim Atölyeleri Sorumlusu İsa Sarıhan, buradaki asıl amacın, kilim kültürünü devam ettirmek ve buraya gelen kadınların aile bütçelerine katkıda bulunmak olduğunu ifade etti. Sarıhan, "2001 yılından beri Van Büyükşehir Belediyemizin temel faaliyetlerinden biri olan kilim kültürünün ilerlemesi konusunda şu an 3 atölyemiz faal durumda. Burada 80 kadın istihdam ediliyor. Temel amaç kilim kültürünün devam etmesi, kuşaktan kuşağa geçmesi ve bu kültürün kaybolmaması. Burada çalışan kadınlarımız dokudukları kilimin metrekaresine göre para kazanmakta ve ailesine katkıda bulunmaktadır. Pandemiden önce 120 kadın bu atölyelerde çalışıyordu. Şu an pandemi nedeniyle 80 kadın çalışıyor. Mesela Gülsarya kiliminin hikayesi, ilk bu kilimi dokuyan kadının ismi verilmiş. Sarya?nın gülü anlamını taşımaktadır. Biz de bu desenlere sadık kalarak, desenlerin hiçbir ilmeği değiştirilmeden bu kültürü bizden sonraki gelen kuşağa aktarmayı hedefliyoruz. Taleplere göre yurt içi ve yurt dışına satışlarımız oluyor. ABD, İsveç, İspanya ve Danimarka gibi ülkelere sattığımız kilimlerimiz var. Talep karşısında biz bu kilimleri kargoyla gönderiyoruz. Bazı misafirlerimiz gelip, burada kilimlere bakıyor. Renklerde değişiklik yapıyoruz. Ama desenlerde kültürümüze bağlı kalarak hiç bir değişiklik yapmıyoruz" dedi.