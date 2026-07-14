FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Üreticilere uyarı: 14, 15, 16 Temmuz'da... Ekonomik kayba neden oluyor

Sarıgöl Ovası'ndaki üzüm üreticileri, salkım güvesinin 3. nesline karşı ovosit (yumurta) ilaçlaması yapmaları konusunda uyarıldı. Üreticilerden, 14-16 Temmuz tarihleri arasında ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle ilaçlama yapmaları ve külleme ile unlu bit mücadelesini de ihmal etmemeleri istendi.

Üreticilere uyarı: 14, 15, 16 Temmuz'da... Ekonomik kayba neden oluyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticilerine, bağlarda ekonomik kayıplara neden olan salkım güvesinin 3. nesline karşı ilaçlama uyarısı yapıldı.

Üreticilere uyarı: 14, 15, 16 Temmuz da... Ekonomik kayba neden oluyor 1

ZAMANINDA İLAÇLAMA UYARISI

Sarıgöl merkez ve ova mahallelerindeki bağlarda yapılan teknik incelemelerin ardından üreticilerin, salkım güvesinin üçüncü nesline karşı ovosit (yumurta) ilaçlamasını zamanında gerçekleştirmeleri istendi.
Yapılan açıklamada, üreticilerin 14, 15 ve 16 Temmuz 2026 tarihlerinde bağlarda ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanarak ilaçlama yapmalarının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Üreticilere uyarı: 14, 15, 16 Temmuz da... Ekonomik kayba neden oluyor 2

Yetkililer ayrıca, yaz döneminde bağlarda yaygın olarak görülen külleme hastalığı ile unlu bit zararlısına karşı da mücadelenin aksatılmaması gerektiğini vurguladı.

Üreticilere uyarı: 14, 15, 16 Temmuz da... Ekonomik kayba neden oluyor 3

Üreticilerden, bağlarda düzenli kontrollerini sürdürmeleri ve tavsiye edilen tarihlerde ilaçlama yaparak ürün kaybının önüne geçmeleri istendi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zamlı maaşlar için milyonların beklediği tarihlerZamlı maaşlar için milyonların beklediği tarihler
Petrol fiyatında 1 ayın zirvesi: Akaryakıt için ezber bozan uyarıPetrol fiyatında 1 ayın zirvesi: Akaryakıt için ezber bozan uyarı

Anahtar Kelimeler:
Üretici Manisa Sarıgöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gece saatlerinde saldırdılar! Trump: "Çok sert vuracağız"

Gece saatlerinde saldırdılar! Trump: "Çok sert vuracağız"

Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak sözler! "Çatışma çıkacaktı, ben geri çekildim"

Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak sözler! "Çatışma çıkacaktı, ben geri çekildim"

TFF'den hiç beklenmedik karar! Ligin adı resmen değiştirildi

TFF'den hiç beklenmedik karar! Ligin adı resmen değiştirildi

Haluk Levent'ten açıklama: "Asıl bombayı bekleyin"

Haluk Levent'ten açıklama: "Asıl bombayı bekleyin"

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme

Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.