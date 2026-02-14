FİNANS

Üretimi 4 gün sürüyor, 8 saat kaynatılıyor: 'Şifalı içecek'

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kadınların geleneksel yöntemlerle ürettiği kozalak şurubu, 4 günlük süreçte 8 saat odun ateşinde kaynatılarak hazırlanıyor. Kooperatif kurucu ortaklarından Canan Alsunal, "Kozalak şurubu üretim işlemi toplam 4 gün sürüyor. Bu şifalı içeceği tüketicilerimizle buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı. İşte şurubun yapımının detayları...

Ayvalık Belediyesine ait Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi üyelerince belediyenin çamlıklardan taze ve yeşil halde toplanan kozalaklar, dilimlenmiş limonla suda tek tek ovularak temizleniyor ve üç gün boyunca suyu değiştirilerek bekletiliyor.

4 SAAT ODUN ATEŞİNDE KAYNATILIYOR!

Üçüncü günün sonunda kaynatılmaya başlanan kozalaklar, ilk aşamada 4 saat odun ateşinde kaynatılıyor. Bu sırada yüzeye çıkan çam sakızları süzülüyor.

Kaynatma işleminin ardından kozalak suyu bir gün dinlendiriliyor. Ertesi gün süzülen öz suya doğal pekmez eklenerek karışım 4 saat daha kaynatılıyor. Soğutulan şurup, 500 gramlık cam kavanozlara doldurularak kooperatif etiketiyle satışa sunuluyor.

Ürün, belediyeye ait satış noktalarının yanı sıra internet üzerinden ayvalikkooperatif.com adresinde 200 liradan alıcı buluyor.

"İKİ GÜN BOYUNCA DEVAMLI SUYUNU DEĞİŞTİREREK TEMİZLİYORUZ"

Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi kurucu ortaklarından Canan Alsunal, AA muhabirine, çam ağaçlarından toplanan taze kozalakların özenle temizlendikten sonra kaynatılmaya hazır hale getirildiğini söyledi.

Toplanan yeşil kozalakları kooperatif mutfağına getirdiklerini belirten Alsunal, şöyle konuştu:

"Burada suyun içinde kozalakları tek tek limonla ovarak iki gün boyunca devamlı suyunu değiştirerek temizliyoruz. Üçüncü gün ise yeterli miktarda suyu koyup kozalakları kaynatmaya alıyoruz. Kaynatırken üstünde biriken çam sakızlarını süzerek 4 saat boyunca kaynatıyoruz."

Alsunal, kaynatılan çam kozalaklarını kendi suyu içinde bir gün dinlenmeye aldıklarını kaydetti.

Kozalakların suyunun süzülmesi için bir gün daha bekletildiğini anlatan Alsunal, "Ertesi gün tekrar kozalak suyunun içine doğal pekmez ilave ediyoruz. 4 saat yine odun ateşinde kaynatıp sonra da soğuyup paketlemeye geçiyoruz. Kozalak şurubu üretim işlemi toplam 4 gün sürüyor. Bu şifalı içeceği tüketicilerimizle buluşturuyoruz." diye konuştu.
Kaynak: AA

