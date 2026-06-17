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Üretimi yaygınlaştı: Fiyatı 5 bin euroyu aştı 'Çok güzel gelir'

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Tokat'ta üretimi yaygınlaşan akzambak, kozmetik ve sağlık ürünlerinde kullanılmasıyla dikkat çekerken; litresi 5 bin Euro'yu aşan yağı ve yüksek katma değeriyle üreticisine önemli gelir sağlıyor.

Koruma altında olan akzambaklardan elde edilen yağının litre fiyatı 5 bin Euro'yu aştı! Tokat'ta üretimi giderek yaygınlaşan ve yüksek ekonomik değeriyle dikkat çeken akzambak, kozmetikten sağlık ürünlerine kadar birçok alanda değerlendirilirken üreticisine de önemli gelir sağlıyor. Bilimsel adı ‘Lilium candidum' olan ve beyaz çiçekleriyle dikkat çeken akzambak, Tokat'ta hem süs bitkisi hem de katma değerli tarım ürünü olarak öne çıkıyor. Üreticiler tarafından özenle yetiştirilen bitki; yağ, kolonya, sabun, parfüm ve çeşitli kozmetik ürünlerin üretiminde kullanılıyor.

Üretimi yaygınlaştı: Fiyatı 5 bin euroyu aştı Çok güzel gelir 1

Akzambakların babasından kendisine miras kaldığını belirten üretici Erdi Can Aydemir, geçen yıl eylül ayında 300 bin adet akzambak soğanı diktiklerini söyledi.

Üretimi yaygınlaştı: Fiyatı 5 bin euroyu aştı Çok güzel gelir 2

Haziran ayında hasada başladıklarını ifade eden Aydemir, "Babam vefat ettikten sonra biz devraldık. Geçen sene dokuzuncu ayda 300 bin adet akzambak soğanını diktik. Bu yılın haziran ayında da hasadına başladık. Bunları toplayacağız, distilasyon yapacağız ve kurutacağız. Distilasyon yaptığımız çiçeğin özlerinden sabun, kolonya, parfüm üretiyoruz. Güzellik merkezlerinde kullanılan ürünlere dönüşerek insanlara fayda sağlıyor" dedi.

Üretimi yaygınlaştı: Fiyatı 5 bin euroyu aştı Çok güzel gelir 3

"ÇOK GÜZEL GELİR KAYNAĞI SAĞLAMAKTADIR"

Akzambağın yalnızca kozmetik alanında değil, farklı şekillerde de değerlendirildiğini belirten Aydemir, yapraklarının kurutularak çay olarak tüketildiğini söyledi.

Üretimi yaygınlaştı: Fiyatı 5 bin euroyu aştı Çok güzel gelir 4

Aydemir, "Yapraklarını kurutarak çayını yapıyoruz. Bu çayın baş ağrısı, migren ağrısı ve böbrek taşlarına iyi geldiği söyleniyor. Katma değer kattığımız zaman çok güzel gelir kaynağı sağlamaktadır" diye konuştu.

Üretimi yaygınlaştı: Fiyatı 5 bin euroyu aştı Çok güzel gelir 5

"1 LİTRE AKZAMBAK YAĞI 5 BİN EURO"

Akzambağın ekonomik değerine dikkat çeken Aydemir, yaş çiçeğin kilogram fiyatının yaklaşık bin lira olduğunu belirterek, "Kuru çiçeğin fiyatı ise 2 bin 500 lira seviyelerinde. Yaklaşık 11 kilogram yaş çiçekten 1 kilogram kuru çay elde ediliyor. Yağ olarak da kullanılmaktadır. Bir litresinin fiyatı 5 bin Euro'nun üzerine çıktı. Genelde kozmetik alanında, parfüm ve güzellik kremlerinde kullanılmaktadır. Yaklaşık 700 kilogram çiçekten de 1 litre yağ çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Üretimi yaygınlaştı: Fiyatı 5 bin euroyu aştı Çok güzel gelir 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat
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