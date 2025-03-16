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Uygun fiyata kiralayınca... Düğün salonuydu, fabrikaya dönüştü! Kimse gitmesin, gidenler geri gelsin diye yaptı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
16.03.2025 11:32
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Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde atıl durumdaki düğün salonu, girişimci iki arkadaşın çabasıyla 24 kişinin çalıştığı rezistans üretim fabrikasına dönüştü. İlçe nüfusunun azalma eğilimi gösterdiğini belirten Umut Eser, nüfusun 4 bine kadar düştüğünü ve göçü durdurmak için harekete geçtiğini anlattı. Eser "Gençlerin İstanbul'a göç etmemesi burada kalması için çalışıyoruz" dedi. Fabrikada çalışan Aynur Tunç ise "İş imkanlarımız çoğalsa da il dışına gidenler geri gelse" şeklinde konuştu.

Uygun fiyata kiralayınca... Düğün salonuydu, fabrikaya dönüştü! Kimse gitmesin, gidenler geri gelsin diye yaptı

İstanbul'dan 1999 yılında ailesi ile memleketi Şenpazar'a dönen Umut Eser (41), ilçede bir süre çeşitli alanlarda esnaflık yaptı. İlçede istihdama katkı sağlamak isteyen Eser, İstanbul'da rezistans üreten arkadaşı Ömer Eryılmaz (45) ile görüşerek, bu işi Şenpazar'da yapma konusunda arkadaşını ikna etti.

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Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar'ın da ilçedeki atıl durumda olan düğün salonunu kendilerine uygun fiyata kiralaması üzerine Eser ve Eryılmaz, 2023 yılının mayıs ayında üretime başladı.

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İlçede 24 kişiye iş imkanı sağlayan fabrikada üretilen rezistanslar yurt içine pazarlanıyor.

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"SAUNA, ÇAMAŞIR VE BULAŞIK MAKİNESİ, ÇAY KAZANI REZİSTANSLARI ÜRETİYORUZ"

Umut Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe nüfusunun azalma eğilimi gösterdiğini belirtti.

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Memleketindeki nüfusun 4 bine kadar düştüğünü ve göçü durdurmak için harekete geçtiğini anlatan Eser, "İstanbul'da bir arkadaşım rezistans işiyle uğraşıyordu. Bu işi Şenpazar'da yapabileceğimizi anlattım ve ikna ettim. 2023 yılının mayıs ayında başladık. Sauna, çamaşır ve bulaşık makinesi, çay kazanı rezistansları ile özel üretim rezistanslar üretiyoruz. Gençlerin İstanbul'a göç etmemesi burada kalması için çalışıyoruz." dedi.

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İlçede eski düğün salonunu fabrikaya dönüştürdüklerini ifade eden Eser, şunları söyledi:

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"Belediyemiz yeni bir düğün salonu yapınca bura atıl olarak kaldı. Biz de bu şekilde değerlendirebileceğimizi düşündük. 24 kişiye ekmek kapısı oldu. 24 çalışandan 5'i kadın. Kadınların, iş imkanı verilince başarılı olacaklarına eminiz. Türkiye'nin bütün illerine gönderiyoruz. Diğer ülkelere direkt kendimiz yollamıyoruz ama yurt içinde verdiğimiz rezistanslar makinelerin içerisinde birçok ülkeye gidiyor."

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Eser, örnek olduklarını ve memlekette çok büyük kar amacı gütmeden üretim faaliyetlerinin yapılabileceğini gösterdiklerini anlattı.

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Eser, "Elinde imkanı olan işinin tamamını taşımayabilir ama bir bölümünü olsun buraya getirebilir. Yolda yürürken yaşlı teyzeler öpüyor, takdir ediyorlar. Manevi olarak büyük bir doygunluk." dedi.

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"İŞ İMKANLARIMIZ ÇOĞALSA DA İL DIŞINA GİDENLER GERİ GELSE"

Fabrikada çalışan 53 yaşındaki Aynur Tunç ise daha önce ev hanımı olduğunu belirtti.

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İlçede çalışabileceği alanın çok kısıtlı olduğunu dile getiren Tunç, "Burada erkeğin yaptığını kadın, kadının yaptığını erkek yapabiliyor. Zor bir iş yok. İş imkanlarımız çoğalsa da il dışına gidenler geri gelse. Herkese tavsiye ederim. Çalışmak güzel bir şey." diye konuştu.

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Songül Akdoğan da daha önce hiçbir işte çalışmadığını kaydederek, "Bura açılınca burada çalışmaya başladım. Burada çalıştığım için çok mutluyum. Böyle yerler açılsın, kadınlar iş hayatına girebilsin." ifadesini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
fabrika düğün salonu
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