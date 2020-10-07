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Van'ın 'reşik' ayakkabıları, ABD ve Almanya'ya pazarlanıyor

KOBİ HABERLERİ  | 07.10.2020 10:02 | Son Güncelleme

Van'da geçmişi bir asır öncesine dayanan, keçi kılından yapılan ve Urartuların kullandığı motiflerle süslenen 'reşik' adlı yöresel ayakkabılar, ayakkabı ustası Mecit Emen'in (55) işlettiği tamir evinde üretimi yapılarak yurt içi ve yurt dışına satılıyor. Emen, pandemi nedeniyle bu yıl yurt içi satışlarında durgunluk yaşandığını, ancak ABD, Almanya ve Kanada'dan yöresel 'reşik' ayakkabısına yoğun talep olduğunu söyledi.

Van'ın 'reşik' ayakkabıları, ABD ve Almanya'ya pazarlanıyor

Van'da bir asır önce keçi kılından yapılarak kullanılan ve başta Urartuların kullandığı motifler olmak üzere çeşitli motiflerle süslenen 'reşik' adı verilen yöresel ayakkabılar, Vanlı ayakkabı ustası Mecit Emen'in işlettiği tamir evinde üretiliyor. El emeğiyle yapılan ayakkabılar büyük ilgi görüyor. Yöresel ayakkabıların hammaddesini oluşturan keçi kılları ip haline getirilerek işleniyor, ardından da koyun yünü kullanılarak ayakkabılara desen veriliyor. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yurt içi satışlarında durgunluk yaşanan 'reşik' ayakkabılarına, ABD, Almanya ve Kanada'dan yoğun talep var. Mecit Emen, yurt dışından gelen siparişleri yetiştirmek için yoğun bir çalışma yaptıklarını söyledi.

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'100 YIL ÖNCE BÖLGE İNSANININ GİYDİĞİ BİR AYAKKABIYDI'

Kentte 32 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Mecit Emen, 'reşik' ayakkabıların üretimine 20 yıl önce başladığını belirtti. Unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirası gün yüzüne çıkararak yaşattıklarını belirten Emen, "Reşik' 100 yıl önce bölge insanının giydiği ayakkabıydı. O tarihlerden sonra da fabrikasyon ürünlerinin üretimlerinden dolayı unutuldu. Bu unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirasımızı, biz gün yüzüne çıkardık. İmalatını seri olarak yapmaya başladık. Rahat bir giyimi var. Ayrıca insanlar birbirine öneriyor. Gelen talepleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Reşiklerin çiftini 150 ile 250 TL arasında satıyoruz" dedi.

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'KEÇİ KILINDAN YAPILIYOR'

Reşik' ayakkabısının tamamen keçi kılından yapıldığını söyleyen Emen, şöyle konuştu:

"Ter, kaşıntı gibi durumları olmadığı için insanlar tarafından talep ediliyor. İnsan bu ayakkabıyı birbirlerine tavsiye ediyor. Yurt içindeki siparişlerin yanı sıra yurt dışına da satışlarımız oluyor. Almanya’ya ilk etapta 50 çift gönderdik. ABD'de bir firma ile görüşüyoruz. Onlar da ilk etapta 100 çift istiyor. Kanada'da bir girişimci bizimle iletişime geçip talepte bulundu. Bu işi severek, özenerek yaptığımız için talepler de oluyor. Bu konuda sanatçılar da bizden bu ürünü talep etmeye başladılar. Biz de ürünümüzün motiflerini daha iyi yapabilmek için dokular üzerinde yenilikler yapmaya çalıştık. Urartu desenlerini, bölgemize has motifleri kullanarak bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş 'Reşik'i kendi alanımızda biz bunu ayağa kaldırdık. Atalarımızdan bir yadigardı. Biz de bunu insanımızın tekrar kullanabilmesi için gençlerin de talep ettiği ayakkabı modeline dönüştürdük. Koronavirüs salgını nedeniyle işlerimizde bir durgunluk var. Satışlarımızda da bir durgunluk yaşandı. Ama yurtdışından talepler var. Bu talepler bizim için daha iyi. 'Reşik' daha çok ilkbahar ile sonbahar arası giyilen bir ayakkabı modeli."

'HERKESE TAVSİYE EDİYORUZ'

Satın aldığı reşikin çok rahat olduğunu belirten vatandaşlar, kültürün yaşatılması gerektiğini söyledi. Rahat olduğu için herkese tavsiye etiğini belirten vatandaşlardan biri, "Burada üretildiğini internetten görünce gelip sipariş verdim. Herkese tavsiye ediyorum. Koku ve terleme yapmıyor. Bu özelliğinde dolayı alıyoruz" diye konuştu.

KAYNAK:DHA

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