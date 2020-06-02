FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Yaprağı meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor

Yaprağı meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor

KOBİ HABERLERİ  | 02.06.2020 13:52 | Son Güncelleme

Yaklaşık 50 bin dekar alanda üzüm üretiminin yapıldığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, asma yaprağı hasadı başladı.

Yaprağı meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım merkezlerinden İslahiye Ovası'nda bağcılık yapılan 50 bin dekar alanda bugünlerde hummalı bir telaş var.

İlçeye bağlı Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt ile diğer bazı mahallelerde "Antep karası", "Hatun parmağı", "Kardinal" ve çekirdeksiz sofralık "Sultani" üzümlerinin yetiştiği bağlarda, yaprak hasadı yapılıyor.

Sarmanın ana malzemesi asma olan yaprağı kadınlar tarafından üzüm çiçeklerine ve bağ köklerine zarar vermeden toplanıyor.

İmece usulü veya günlüğü 50 liradan yevmiyeci işçiler tarafından toplanan yapraklar salamura işlemi yapılıp plastik bidonlarda veya şişelerde satışa sunuluyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzüm üretiminin ilçenin önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu belirterek, mevsimsel yağışlardan dolayı bağ yapraklarının veriminin ve kalitesinin çok iyi olduğunu söyledi.

Köse, üzümün tarlada kilogramı yaklaşık 1 liradan alıcı bulurken, yaprağının 10 katına satıldığını dile getirdi.

Üzüm bağlarında yaprak toplayan kadınlardan Gülhan Taşkoparan da ev ekonomisine ek gelir olarak topladıkları yaprakları emek harcayıp kışlık salamura yaparak satışa sunduklarını belirtti.

Taşkoparan, yaprak toplanırken çok hassas davranılması gerektiğini anlatarak, yapılacak yanlış bir işlemin üreticinin bir yıllık emeğinin boşa gitmesine yol açabileceğini sözlerine ekledi.

Yaprak toplayan Emine Emek de hasat zamanında üzümün kilogramının yaklaşık 1 liradan satılırken yaprağın 10 liradan satıldığını, 5 kilogramlık bidonlarda salamura edilmiş halinin ise 40 liradan alıcı bulduğunu kaydetti.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım! Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım!
Kilosu bin 400 TL! Üreteni zengin ediyorKilosu bin 400 TL! Üreteni zengin ediyor
Araçların değerleri yayınlandı! Siz de aracınızın değerini öğrenebilirsiniz...Araçların değerleri yayınlandı! Siz de aracınızın değerini öğrenebilirsiniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti

İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti

İşte jüriden ayrılan ünlü! 'Acun'la el sıkıştık'

İşte jüriden ayrılan ünlü! 'Acun'la el sıkıştık'

Dev kredi kampanyasına iki yeni banka daha katıldı

Dev kredi kampanyasına iki yeni banka daha katıldı

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

EPDK'dan akaryakıt sektörüne fiyat uyarısı

EPDK'dan akaryakıt sektörüne fiyat uyarısı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yetiştireni zengin ediyor

Yetiştireni zengin ediyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Bir dönümden 15 bin lira kazandırıyor!

Bir dönümden 15 bin lira kazandırıyor!

Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL

Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Giresun’da ilk defa üretimi yapıldı, kilosu bin 400 TL’den satılıyor

Kilosu bin 400 TL! Üreteni zengin ediyor

Sezonunda avlanan torikler lakerdaya dönüştü! Kavanozu 200 liradan satılıyor

Kavanozu 200 liradan satılıyor!

Dağlardan 4 saatte ancak 1 kilo toplanabilen dağ çileği, 150-200 TL’den satılıyor

Dağlardan 4 saatte ancak 1 kilo toplanabiliyor

İşlenmiş toz hali 1000 lira olan salebin yaş hali 60 liradan satılıyor

Kilosu bin liradan satılıyor!

Zwartbles koyununu Türkiye’ye getirdi! Bu koyunu almak isteyenler 5 ay sıra bekliyor

Yetiştireni zengin ediyor

Ordu'da çıkarılan 'bentonit kili' 37 ülkeye ihraç ediliyor

Ordu’da çıkarılıyor 37 ülkeye ihraç ediliyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.