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Yarı fiyatına satılınca izdiham çıktı! 'Kapış kapış alıyorlar' Taleplere yetişemediler

07.10.2024 15:35
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Bolu’da pazarda 200 liraya satılan kanlıca mantarı 100 liradan satışa sunulunca dakikalar içinde tükendi. Mantar almak isteyen vatandaşlar adeta izdiham oluşturdu. Müşterilerin taleplerine yetişemediklerini söyleyen satıcılar, "Vatandaşlar kapış kapış alıyor. Yesin vatandaş" ifadelerini kullandı. Mantar satın alan bir vatandaş da mantarın fiyatının ucuz olduğunu belirtti.

Yarı fiyatına satılınca izdiham çıktı! 'Kapış kapış alıyorlar' Taleplere yetişemediler

Bolu’da her pazartesi günü İhsaniye Mahallesi’ne kurulan pazar alanında kanlıca mantarları satışa sunulmaya başlandı. Son yağan yağmurların ardından ormanlarda kanlıca mantarı bolluğu oluştu.

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DAKİKALAR İÇERİSİNDE TÜKENDİ

Çorum’dan topladıkları mantarları Bolu pazarında 100 liradan satışa sunan Ercan Kel’in ürünleri dakikalar içerisinde tükendi. Bolu pazarında 180-200 lira arasında satılan mantarın 100 liradan satışa çıktığını gören vatandaşlar adeta izdiham oluşturdu.

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Müşterilerin taleplerine yetişemeyen satıcı Ercan Kel, “Acele ediyorlar mantar çok” dedi.

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Mehmet Ulusoy, “Geçen hafta 200 liraydı, bu hafta 100 lira. Vatandaşlar kapış kapış alıyor. Yesin vatandaş” diye konuştu.

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Mantarın fiyatının ucuz olduğu için aldığını ifade eden bir vatandaş ise “100 liradan aldık. Kimisi 180, kimisi 200 lira diyor” şeklinde konuştu. (İHA)

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AW302992_07Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pazar mantar izdiham
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