Yasak başlayınca ona rağbet arttı 'Fiyatı pek değişmedi'

Denizlerde başlayan av yasağının ardından Trabzon'daki balık tezgahlarında çeşitlilik sürerken, vatandaşlar kültür balıklarını tüketmeye yöneldi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan genel av yasağının ardından tezgahlardaki balık çeşitliliği devam ediyor. Kültür balıklarının ön planda olduğu tezgahlarda az avlanan istavrit ve mezgit de yerini koruyor. Trabzon Balıkçılar Hali'nde mezgidin kilosu 350, istavrit 300, alabalık 250, levrek 500, çupra 600, somon 250 ve şoklanmış hamsini kilosu da 150 liradan satışa sunuluyor.

'YILIN 12 AYI BALIKLARDAKİ TAZELİK DEVAM EDER'

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, tezgahlardaki balık çeşitliliğinin sürdüğünü belirterek, "Hayırlısıyla bir sezon bitti. Gelecek sezona umutla bakmaya çalışıyoruz. Bu sezon vatandaşlar balığın daha taze, iri ve ceplerine uygun olmasını bekledi. Elimizden geldiği kadar denizden çıkan tazeliği halka sunmaya çalıştık. Nisanın 15’inde av yasağı başladı, eylüle kadar devam edecek. Bu yasak geldi ama balık yok değil. Büyük kayıklar denize açılmıyor ama küçük kayıkçılar balık tutuyor. Tezgahlarda balıklar olmaya devam ediyor. Yaklaşık 12 çeşit var ama fiyatlar biraz yükselince vatandaşlar da git-gel yaşıyor. Onlara da saygı duyuyoruz. Hava biraz daha ısınınca mezgit, istavrit, barbun, sargan ve kalkan balıkları olur. Çeşitlilik olur ama tabii eski bolluk olmaz. Yılın 12 ayı balıklardaki tazelik devam eder. Balık bol olunca fiyat düşer, kıt olunca yukarı gider" dedi.

'SON 30 YILIN EN BÜYÜK BALIK SEZONU YAŞANDI'

Sezonun bereketli geçtiğini kaydeden Balıkçı Turgay Memiş, "Son 30 yılın en büyük balık sezonu yaşandı. Bol çıkan hamsinin yanında istavrit de vardı. Sezon kapandı ama küçük kayıkçıların tuttuğu balıklar geliyor. İstavrit, levrek, çupra, somon balıkları da satılıyor. İstavrit de güzel gidiyor. Vatandaş halinden memnun şu an. İstavrit önceden 100 liraydı bugün 350-400 lira. Balık az olunca fiyatlar da yüksek oluyor" diye konuştu.

'GENELDE KÜLTÜR BALIKLARI TÜKETİLİYOR'

Balıkçı Mehmet Örseloğlu, vatandaşların kültür balıklarını tüketmeye yöneldiğini ifade ederek, "Artık sezonun sonuna geldik. Bol ve bereketli geçti. Büyük kayıkların yasaklanması, küçük balıkların devam etmesiyle balık geliyor ama az geliyor. İstavrit ve mezgidin yanında çupra, levrek, alabalık ve somon balıkları var. Fiyatlar da makul. Kültür balıklarının fiyatı pek değişmedi. Mezgit ve istavritin fiyatları biraz yukarıda. Şu anda çupra tercih ediliyor. Mezgit ve istavrit tüketen de var. Genelde kültür balıkları tüketiliyor" dedi. (DHA)

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Borsa günün ilk yarısında yükseldi (29 Nisan 2026)Borsa günün ilk yarısında yükseldi (29 Nisan 2026)
‘Logo Esnek Ödeme Planı KOBİ’lere dijitalleşme yatırımlarında kolaylık sağlıyor’‘Logo Esnek Ödeme Planı KOBİ’lere dijitalleşme yatırımlarında kolaylık sağlıyor’

En Çok Okunan Haberler
Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Rusya'da İran hazırlığı iddiası! "Savaşa dahil olacak"

Rusya'da İran hazırlığı iddiası! "Savaşa dahil olacak"

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

