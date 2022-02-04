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Yatırımını ev ve arsa yerine ona yapıyor! 10 yıl sonra milyonlarca lira edecek

04.02.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursalı oyuncak araç koleksiyoncusu Volkan Özvatan , çocuklarına yatırım olarak arsa ve ev yerine model araçlar alıyor. Mühendis olarak bir firmada çalışan Volkan Özvatan hem hobi olarak bu araçları biriktiriyor, hem de ileride çocukları için bir yatırım yapıyor. Şu an 150 bin lira olan koleksiyonun 10 yıl sonra milyonlarca lirayı bulması bekleniyor.

Yatırımını ev ve arsa yerine ona yapıyor! 10 yıl sonra milyonlarca lira edecek

Bursalı oyuncak araç koleksiyoncusu, çocuklarına yatırım olarak arsa ve ev yerine model araçlar alıyor.Mühendis olarak bir firmada çalışan Volkan Özvatan, 5 yıl önce çocuğunun doğum gününde ona oyuncak araç alınca, oyuncak araç koleksiyonu yapmaya başladı. Bu iş hobiye dönüşünce, Türkiye'nin her yerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden otomobillerin modellerinin bire bir aynısının 64'te bir oranında küçük olan oyuncak araçları topladı.

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Bu oyuncak otomobiller oyuncak firmaları tarafından lisanslı olarak sınırlı sayıda üretilip hemen tükeniyor. Bu araçları alabilenler koleksiyonuna katıyor. Özvatan da bu zamana kadar farklı marka araçların farklı modellerinin 64'te bir oranında küçük versiyonu olan oyuncak araçlarından bin 500 adet toplamayı başardı. Bu araçlar sınırlı sayıda üretildiği için nadir bulunuyor ve yıllar geçtikçe değerine değer katıyor. Mühendis de hem hobi olarak bu araçları biriktiriyor, hem de ileride çocukları için karlı bir yatırım yapıyor. Şu an 150 bin lira olan koleksiyonun 10 yıl sonra milyonlarca lirayı bulması bekleniyor.

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Topladığı oyuncak araçlarına gözü gibi bakan ve onları özel kutularında saklayan koleksiyoner, isteyenlere araçlarını sergileyerek gösteriyor. Volkan Özvatan, ayrıca internet gönderilen araçları açık artırmaya çıkartıp farklı hayır kurumlarına yardımda da buluyor.Bu işe çocuğunun doğum gününde ona oyuncak almakla başladığını ifade eden Volkan Özvatan, "Bu araçları Türkiye'nin farklı illerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden topladım. Eşim rahatsızlanınca hayır işine de girdim.

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Sosyal medyada parola 1.64 diye grup kurduk, burada açık artırma yaparak, bana gönderilen araçları satıp alan kişilerin bana para ödemek yerine hayır kurumlarına yardım yapmasını istiyorum. Makbuzu gönderdiği takdirde araçları ona gönderiyorum. Benim topladığım araçlar 1.64 dediğimiz normal bir aracın 64'te biri kadar olan modeller. Bu modeller otomobil markalarının modellerinin bire bir aynısı. Onların 64'te biri kadar olan oyuncak araçlar lisanslı ürünler, sınırlı sayıda üretiliyor.

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Bulmak çok zor, ben de bunları dünyanın farklı ülkelerinden toplayıp koleksiyonuma katıyorum. Koleksiyonumda farklı araç ve modellerinden bin 500 model araç var şu anki değeri 150 bin lira. İçinde çok nadir olan özel seri modeller de var, ben çocuklarıma ev ve arsa yerine model araç yatırımı yapıyorum. Bu araçlar 10 yıl sonra milyonlarca lira eder" dedi.Babasının kendisi için yaptığı koleksiyondan mutlu olduğunu belirten Ayaz Efe Özvatan, "Bu araçları babam benim için biriktiriyor. İleride bunların hepsi benim olacak, ben tüm araçları çok beğeniyorum" şeklinde konuştu. (İHA)

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