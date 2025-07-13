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'Yeni bir gelir kapısı' Deneme yapıldı... 'Çok güzel verim alıyoruz'

Siirt'te tarımsal üretimde çeşitliliği artırmak ve çiftçilere alternatif gelir kaynağı sağlamak amacıyla başlatılan "Sözleşmeli Böğürtlen Projesi" kapsamında, yüksek rakımlarda yapılan deneme üretimlerinden olumlu sonuçlar elde edildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi projenin tamamlanmasıyla çok sayıda üreticiye yeni bir gelir kapısı açılacağını kaydetti. Şanverdi "Çok güzel verim alıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Yeni bir gelir kapısı' Deneme yapıldı... 'Çok güzel verim alıyoruz'

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle 34 milyon liralık hibe destekle Siirt merkez ile Pervari, Baykan, Şirvan, Eruh ve Kurtalan ilçelerinde 250 dönüm alanda böğürtlen üretimi yapılacak.

Yeni bir gelir kapısı Deneme yapıldı... Çok güzel verim alıyoruz 1

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, mart ayının ilk haftasında Pervari'nin 1200 rakımlı Beğendik beldesi ile Ayvalıbağ ve Gölgeli köyleri, 1400 rakımlı Yeniaydın ve Ormandalı köyleri, 1800 rakımlı Gökçekoru köyünün Göl mezrasındaki bahçeler başta olmak üzere 10'dan fazla noktada toplam 52 deneme üretimi yapıldı.

Yeni bir gelir kapısı Deneme yapıldı... Çok güzel verim alıyoruz 2

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi, beraberindeki teknik ekip ile Pervari ilçesinin Gökçekoru köyündeki deneme bahçesinde yapılan incelemede 1100 ve 1800 rakım arasındaki bölgelerde gerçekleştirilen deneme üretimlerinde böğürtlen fidelerinin gelişimi, çiçeklenme ve boylanma performansının başarılı olduğu, meyvenin bölge iklimine büyük oranda uyum sağladığı gözlendi.

Yeni bir gelir kapısı Deneme yapıldı... Çok güzel verim alıyoruz 3

"ÇOK SAYIDA ÜRETİCİYE YENİ BİR GELİR KAPISI AÇILACAK"

Tarım ve Orman İl Müdürü Şanverdi, AA muhabirine, bölgedeki tarım ekonomisinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirterek, bu kapsamda hayata geçirilen bu proje ile Siirt merkez ile 5 ilçede sözleşmeli model ile fide dikimine başlanacağını söyledi.

Kentte böğürtlen üretim alanlarının her geçen gün arttığını ifade eden Şanverdi, projenin tamamlanmasıyla çok sayıda üreticiye yeni bir gelir kapısı açılacağını kaydetti.

Kurtalan'da yaklaşık 230 dekar alanda böğürtlen üretimi yapıldığını, yıllık verimin 318 ton olduğunu dile getiren Şanverdi, böğürtlen üretiminin yaygınlaştırılmasına yönelik projenin 2026 yılı başında başlayacağını aktardı.

Yeni bir gelir kapısı Deneme yapıldı... Çok güzel verim alıyoruz 4

"ÇOK GÜZEL VERİM ALIYORUZ"

Şanverdi, şunları kaydetti:

"Böğürtlenin ilimizdeki farklı rakımlarda adaptasyonu için özellikle Pervari'de bu ürünün yanı sıra ahududu ve aronya gibi birçok ürünü deneme üretimine aldık. Mevsim itibarıyla bugün gördüğümüz alanlarda ciddi anlamda adaptasyonun iyi olduğunu görüyoruz. Çok güzel verim alıyoruz. Kurtalan'daki böğürtlen bahçesi 600 rakımlarda olmasına rağmen, Pervari'de 1100 rakımdan 1800 rakıma kadar birçok ürünümüzü deniyoruz. Ahududu, böğürtlen, aronya ve yaban mersini gibi ürünlerin tamamını Pervari'de deniyoruz. Yıl sonu itibarıyla bunlardan alacağımız dönütlerle 2026'da yapacağımız projelerimizin ayaklarının daha iyi yere basacağına ve ilimize çok büyük katkılar sunacağına inanıyoruz. Projeyle böğürtlen üretimini Siirt'te yaklaşık 600 tona çıkarmış olacağız."

Yeni bir gelir kapısı Deneme yapıldı... Çok güzel verim alıyoruz 5

ÇİFTÇİLER SÖZLEŞMELİ MODEL İLE ÜRETİM YAPACAK

Gelecek yıl 250 dekar proje alanını yaklaşık 600 dekara çıkartmak istediklerini belirten Şanverdi, GAP Bölge Kalkınma İdaresinin projeden elde edilecek verim ile önümüzdeki yıllarda kente daha çok destek vereceğine inandıklarını söyledi.

Şanverdi, "1000 tonun üzerine çıkan bir üretme sahip olacağımıza inanıyoruz. Her rakımda üretimle buradaki hasat periyodunu 3 ile 4 aya yaymayı düşünüyoruz. Mevcut bahçeler ve yeni kuracağımız alanların tamamında çiftçilerimiz sözleşmeli model ile üretim yapacak, pazar anlamında herhangi bir sorun yaşanmayacak." diye konuştu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
böğürtlen Çiftçi üretim
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