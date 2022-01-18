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Yeni geçim kaynağı oldu! Günde en az 500 lira kazanıyorlar

18.01.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki üç kırsal mahallede ağaçlardan dökülen meşe kozalakları toplanarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla deri ve boya sektöründe kullanılmak üzere firmalara gönderiliyor. Toplanan meşe kozalakları köylüye geçim kaynağı oldu. Meşe kozalağı toplayan Adem Zümbüllü, 'Sabahın erken saatlerinde çocuklarımızla çıkıyoruz, akşama kadar rahat rahat toplayarak günde en az 500 lira kazanıyoruz' dedi.

Yeni geçim kaynağı oldu! Günde en az 500 lira kazanıyorlar

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın girişimleriyle Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı ekipleri, Kızılöz, Taşkesik ve Selimağa mahallelerinde yaygın olarak bulunan ve içeriğindeki "tanen" maddesi nedeniyle doğal boya ve deri sektöründe kullanılan meşe kozalağının vatandaşlarca toplanması için çalışma başlattı.

Ürünün ekonomiye kazandırılarak yöre halkına maddi destek sağlamasını amaçlayan ekipler, firmalarla yapılan görüşmeler sonucunda kozalağın satın alınması için anlaşma yaptı.

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Anlaşma üzerine belediye ekiplerinin teşvikiyle meşe kozalağı toplamak için sabah saatlerinde araziye çıkan vatandaşlar, ağaçlardan dökülen ürünü torbalara dolduruyor. Kilogramı 1 liradan toplanan meşe kozalağı, tartıldıktan sonra belediye ekiplerince anlaşmalı fabrikaya gönderiliyor. 3 kırsal mahallede bu işi yapan 50 vatandaş, kozalaklar fabrikaya gönderilirken topladıkları miktara göre ücretini peşin alıyor.

Geçen yıl 50 ton meşe kozalağının ekonomiye kazandırıldığı bölgede, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürlüğünden alınacak izinle kozalak toplama alanının genişletilmesi hedefleniyor.

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"MEŞE KOZALAKLARI KÖYLÜYE CİDDİ KATKI SAĞLADI"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AA muhabirine, Balıkesir'in yer altı ve yer üstü zenginliğine sahip kentlerden biri olduğunu söyledi.

Kentin yüzde 48'inin ormandan oluştuğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Dursunbey ilçemizde bulunan Palamut Dağı'ndaki meşe kozalağını özel sektör çok iyi değerlendiriyor. Tıbbi aromatik bitkiler gibi bu ürün de çok farklı sanayilerde kullanılıyor. Firmaların meşe kozalağını doğal ortamda toplamaları zor olduğu için biz bu doğal ortama giren köylülerimizin toplamaları için aracı olduk. Güven ortamını sağladık. Toplanan meşe kozalakları köylümüze ciddi bir katkı oldu. Katma değer olarak ekonomimize girişi sağlandı. Amacımız insanlarımızın daha çok kazanması. Bu doğanın içinde var olan bir şey. Ekonomimize, sanayimize ve insanlığın hizmetine sunuldu."

Yılmaz, vatandaşlar için yaptıkları bu çalışmadan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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"BABAMIZ BU İŞİ YAPARAK BİZİ OKUTTU"

Meşe kozalağı toplayan vatandaşlardan 67 yaşındaki Adem Zümbüllü de çocukluğunda da yaptıkları işin zamanla unutulduğunu dile getirdi.

Zümbüllü, Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla yeniden kozalak toplamaya başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz yeni yeni bu işi öğrenmeye başladı. Palamut Dağı dediğimiz dağımızın eteklerinde yaşayan insanlarımız geçimlerini bu işten sürdürüyorlar. Meşe ağacımızın bu meyvesi dalında büyüyor, yetişiyor. Yere düşünce de biz topluyoruz. İşin hiçbir zahmeti, masrafı yok. Bu işin çok bereketli parası vardır. Bunu değerlendirmemiz lazım. İki kişi günde 1 ton toplar. Eskiden geçimimizi bu işten sağlıyorduk. Temel gıda ihtiyaçlarımızı, kıyafetlerimizi meşe kozalağı satarak alıyorduk. Babamız bu işi yaparak bizi okuttu. Şimdi de sağ olsun Başkanımız Yücel Yılmaz bizi teşvik etti, biz de toplamaya başladık. Sabahın erken saatlerinde çocuklarımızla çıkıyoruz, akşama kadar rahat rahat toplayarak günde en az 500 lira kazanıyoruz."

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