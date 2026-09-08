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Yenisi 5 bin TL, tamiri 300 TL: Vatandaşa 'uzak durun' uyarısı

Eskişehir'de 8 yaşından beri baba mesleği olan ayakkabı tamirciliğini sürdüren Murat Çalışkan, artan maliyetlere ve değişen tüketim alışkanlıklarına rağmen mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

Yenisi 5 bin TL, tamiri 300 TL: Vatandaşa 'uzak durun' uyarısı

Eskişehir'de küçük yaşlarda babasının yanında başladığı ayakkabı tamirciliğini uzun yıllardır sürdüren Murat Çalışkan, sektördeki değişimleri ve karşılaştıkları zorlukları anlattı. Geçmişte daha çok kösele ayakkabıların tercih edildiğini belirten Çalışkan, günümüzde ise spor ve bez ayakkabılara olan yönelimin arttığını ifade etti.

Yenisi 5 bin TL, tamiri 300 TL: Vatandaşa uzak durun uyarısı 1

"ARTIK HERKES SPOR AYAKKABIYA DÖNDÜ"

Kullanım alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte tamir işlemlerinin de şekil değiştirdiğini belirten Çalışkan, "Eskiden işlerimiz kösele ayakkabılar ağırlıkta olduğu zaman daha iyiydi; ökçesini, pençesini değiştiriyorduk. Şimdi ise herkes keten, bez ve spor ayakkabılara yöneldi. Biz de artık imkânlar çerçevesinde sadece tamirle yetiniyoruz" dedi.

Yenisi 5 bin TL, tamiri 300 TL: Vatandaşa uzak durun uyarısı 2

"DERİ AYAKKABI HEM SAĞLIK HEM UZUN ÖMÜR AÇISINDAN TERCİH EDİLMELİ"

Piyasadaki ucuz ve kalitesiz ürünlerin çabuk yıprandığına dikkat çeken usta tamirci, vatandaşlara deri ayakkabı kullanmaları tavsiyesinde bulundu. Deri ürünlerin her türlü tamiratının yapılabildiğini vurgulayan Çalışkan, "Piyasadaki ayakkabıların çoğu Çin malı olduğu için çabuk yırtılıyor. Özellikle bez ayakkabılar çok çabuk deforme oluyor ve bir noktadan sonra tamiri mümkün olmuyor. Ancak derinin her türlü tamiri yapılıyor; pençesi, ökçesi değişiyor, açılan yerleri dikiliyor. Vatandaşlarımızın mümkün olduğunca deri ayakkabı tercih etmesi gerekir. Deri, ayak sağlığı için de çok daha faydalı" şeklinde konuştu.

Yenisi 5 bin TL, tamiri 300 TL: Vatandaşa uzak durun uyarısı 3

"AYAKKABILARINIZI ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YIKAMAYIN"

Vatandaşlara ayakkabı bakımı konusunda önemli bir uyarıda da bulunan Çalışkan, "Ayakkabıları kesinlikle çamaşır makinesine atmasınlar. Makine, yıkama esnasında çırptığı için ayakkabının içini dışına çıkarıyor, astarını söküyor ve ürünü küçülterek kullanılmaz hale getiriyor. Ayakkabının ömrünü uzatmak isteyenler çamaşır makinesinden uzak dursun" dedi.

"TAMİR FİYATLARI 300 LİRADAN BAŞLIYOR"

Artan maliyetlerin ve yeni ayakkabı fiyatlarının tamir sektörüne de yansıdığını belirten Murat Çalışkan, "Maliyetler çok yükseldi, yeni ayakkabı fiyatları da aynı şekilde arttı. Şu anda piyasada 4-5 bin liradan aşağı kaliteli ayakkabı yok. Buna paralel olarak tamir fiyatları da ister istemez artış gösterdi. Şu an bir ayakkabının tamir ücreti 300-400 liradan başlayıp yapılan işleme göre 1000 liraya kadar çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ayakkabı tamircisi ayakkabı tamir
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