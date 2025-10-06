FİNANS

Yer: Adana cezaevi, kilosu 15 bin TL! 'Denemek için başladık' Toz halinde tüketiliyor

Adana'da Kozan M Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda cezalarını çeken hükümlüler, sağlık açısından bir çok faydası bilinen aynı zaman da tıbbi bitki olarak kullanılan 'Kırmızı Reishi' mantarı üretti. Türkiye'nin yüzde 70 oranında ithal ettiği mantarın kütüklerde yetiştirilerek kilogramının 15 bin TL'ye kadar satıldığı belirtildi.

Kozan M Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlülere yönelik verilen kurslar sürüyor. Adana kebabından, kilim dokumacılığına kadar bir çok kurs verilen cezaevinde, şimdide mantar üretimine başlandı. Kurumda, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü kapsamında, hükümlülere yönelik 'Mantar Yetiştiriciliği Kursu' düzenlendi.

KİLOSU 15 BİN TL

Mantar yetiştiriciliği kursu çerçevesinde hükümlüler hem öğrendi hem de kilogramı 15 bin TL'ye kadar satılan ve kütüklerde yetiştirilen 'Kırmızı Reishi' mantarı üretti. Ceza infaz kurumunda bölgede ilk kez denen 6 kütükte yapay iklimlendirme ile üretilen mantarın ilk hasadından 3,5 kilogram ürün elde edildi. Hasadı da hükümlüler ile birlikte kurumun yönetimi birlikte gerçekleştirdi. İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen kursa katılan 51 hükümlü eğitimlerini de başarıyla tamamladı.

YÜZDE 70'İ İTHAL EDİLİYORDU

Kursun uygulama kısmında usta öğretici olarak görev alan mantar üreticisi Yasin Soylu, "Biz deneme amaçlı Kırmızı Reishi mantarını kütük kültüründe yetiştirdik. Tamamen yerli bir üretim oldu ve hasat aşamasına geldik. Normalde yüzde 70'i ithal edilen bu ürünü burada yetiştirmeyi başardık. 40 günlük süreçte yapay iklimlendirme ile üretimi sağladık. Hükümlülerimiz tüm aşamaları kendi elleriyle yaptı" dedi.

10 YIL BOYUNCA VERİM ALINIYOR

6 kütükten 3,5 kilogram ürün elde ettiklerini anlatan Soylu, "Bu kütüklerden 10 yıl boyunca verim almak mümkün. Ulusal ve uluslararası araştırmalarda Reishi mantarının kanserle mücadelede kullanıldığı biliniyor. Toz halinde günde 6 gram tüketiliyor. 100 gramlık paketi bin 500 TL, kilosu ise 15 bin TL'ye kadar değer buluyor. Bu da ürünün ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

ATÖLYE KURACAKLAR

Kozan Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Halil Selçuk Alan ise kurumun üretim alanlarının genişletileceğini söyledi. Alan, "Kırmızı Reishi mantarı, istiridye ve kültür mantarının deneme üretimlerini başarıyla yaptık. 51 hükümlüye eğitim verdik, yeni açacağımız 2 kursla 27 hükümlüye daha eğitim vereceğiz. Cezaevimizde ayrıca kilim ve Adana kebap atölyeleri de var. Şimdi mantar yetiştiriciliği için özel atölyeler kurmayı hedefliyoruz. Buradaki amacımız, hükümlülerin meslek edinmesini veya mevcut mesleklerini geliştirmelerini sağlamak" diye bilgi verdi.

Kırmızı Reishi mantarının bağışıklık sisteminin güçlenmesinden, meme ve akciğer kanserine, böbrek ile damar sisteminde oluşan problemden, prostata, saç köklerinin güçlenmesinden, kolesterolün düzenlenmesine kadar bir çok alanda fayda sağladığı belirtildi.

