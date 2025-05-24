'Yere göğe ekiyoruz' 1 aydır hazırlık yapıyorlar, 'Ekmeğimizi çamurdan çıkarıyoruz' 23 yıldır sadece bu işi yapıyorlar...

Yaklaşık bir ay önce tarım alanlarını traktörle süren Trakya çiftçisi, mesaisini sürdürüyor. İki hafta önce ortalama 5'er dönüm olarak tarım alanlarının etrafını 30 santimetrelik toprakla çeviren çiftçiler, daha sonra bu alanları suyla doldurdu.

Üreticiler bir gün öncesinde şişmesi için suda beklettiği tohumları toprakla buluşturuyor. Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde yaklaşık 1 aydır tarım alanlarını ekim için hazırlayan çiftçiler, bugünlerde halk arasında "podya" olarak bilinen tohum atma semeriyle tohumları toprakla buluşturuyor.



Sabahın erken saatinde evlerinden traktörle tarlaya giden Tuncay (65), eşi Beyhan (64) ile oğlu Taygun Yalçın (39), bugünlerde yoğun mesai harcayan üreticiler arasında yer alıyor. Trakya'da bu yıl yaklaşık 500 dekarlık alanda ekim yapılması planlanıyor.



"BİRAZ AĞIR GELİYOR AMA ALIŞIĞIZ"

Tuncay Yalçın, 23 yıldır çeltik üretimi yaptığını söyledi. Nisan ayında hazırladıkları tarlaları bugünlerde çeltik tohumuyla buluşturduklarını anlatan Yalçın, "Elle ekiyoruz. Taşımacı var. Ben kendim ekiyorum bu yerleri. Biraz ağır geliyor ama alışığız biz. Ne kadar zor da gelse mecbursun bunu atmaya. Günde zaman geliyor 10 dekar, zaman geliyor 15 dekar, yere göre ekim yapıyoruz" diye konuştu.



Bölgede çeltik ekiminin yoğun olarak yapıldığını anlatan Yalçın, kazançlı bir ürün olduğunu dile getirdi.

YAĞIŞLAR MESAİLERİNİ ETKİLEDİ

Yalçın, 40 dekar alanda çeltik üretimi yaptıklarını ifade ederek, mahsulü biçip satınca tüm yorgunluğun gittiğini sözlerine ekledi. Taygun Yalçın ise gelirlerini çeltikten sağladıklarını belirtti.



Bugünlerde tarım arazilerinde yoğun mesai harcadıklarını aktaran Yalçın, bu yıl yağışlar nedeniyle yerlerini hazırlamakta geciktiklerini kaydetti.

Bu yıl yağışların güzel olduğuna değinen Yalçın, "İlk etapta toprağı inceltiyoruz. Toprağımızı incelttikten sonra merdane çekiyoruz, toprağı bastırıyoruz. Sonrasında ilaçlama işlemi yapıyoruz. Ardından çeltik alanımıza suyumuzu basıyoruz. Tavalarımızı doldurduktan sonra çeltik tohumumuzu önceden suda bekletiyoruz. Sabah çeltiğimizi toprakla kavuşturuyoruz" şeklinde konuştu.



"EKMEĞİMİZİ ÇAMURDAN ÇIKARIYORUZ"

Tohumların yaklaşık 10 gün sonra yeşermeye başlayacağını anlatan Yalçın, ilaçlama çalışmalarının ardından ekim sonu gibi hat işlemlerinin başlayacağını bildirdi.

Yalçın, bu yıl mahsulün güzel olacağını umduklarını dile getirerek, şunları söyledi:



"Vallahi havalar biraz sıcak olduğu için çamurla mücadele ettiğimiz için yoruluyoruz. Biz ekmeğimizi çamurdan çıkarıyoruz, geçim kaynağımız çeltik çünkü burası su alan bölge. Büyük sel baskınları olduğu zaman burada diğer mahsuller olmuyor. Bizde bu sahalarımızı çeltik sahası olarak işliyoruz. Buğday, ayçiçeği gibi mahsul, hiçbir zaman burada yetişmiyor."

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır