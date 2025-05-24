FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Yere göğe ekiyoruz' 1 aydır hazırlık yapıyorlar, 'Ekmeğimizi çamurdan çıkarıyoruz' 23 yıldır sadece bu işi yapıyorlar...

Türkiye'nin çeltik ambarı olarak bilinen Trakya'da çiftçilerin meşakkatli çeltik ekim mesaisi başladı. Üretici Taygun Yalçın, "Biz ekmeğimizi çamurdan çıkarıyoruz, geçim kaynağımız çeltik" sözlerini kullandı.

'Yere göğe ekiyoruz' 1 aydır hazırlık yapıyorlar, 'Ekmeğimizi çamurdan çıkarıyoruz' 23 yıldır sadece bu işi yapıyorlar...

Yaklaşık bir ay önce tarım alanlarını traktörle süren Trakya çiftçisi, mesaisini sürdürüyor. İki hafta önce ortalama 5'er dönüm olarak tarım alanlarının etrafını 30 santimetrelik toprakla çeviren çiftçiler, daha sonra bu alanları suyla doldurdu.

AA-20250524-38063036-38063031-TRAKYANIN_BEREKETLI_TOPRAKLARINDA_MESAKKATLI_CELTIK_MESAISI_BASLADI

Üreticiler bir gün öncesinde şişmesi için suda beklettiği tohumları toprakla buluşturuyor. Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde yaklaşık 1 aydır tarım alanlarını ekim için hazırlayan çiftçiler, bugünlerde halk arasında "podya" olarak bilinen tohum atma semeriyle tohumları toprakla buluşturuyor.
AA-20250524-38063036-38063029-TRAKYANIN_BEREKETLI_TOPRAKLARINDA_MESAKKATLI_CELTIK_MESAISI_BASLADI

Sabahın erken saatinde evlerinden traktörle tarlaya giden Tuncay (65), eşi Beyhan (64) ile oğlu Taygun Yalçın (39), bugünlerde yoğun mesai harcayan üreticiler arasında yer alıyor. Trakya'da bu yıl yaklaşık 500 dekarlık alanda ekim yapılması planlanıyor.
AA-20250524-38063036-38063024-TRAKYANIN_BEREKETLI_TOPRAKLARINDA_MESAKKATLI_CELTIK_MESAISI_BASLADI

"BİRAZ AĞIR GELİYOR AMA ALIŞIĞIZ"

Tuncay Yalçın, 23 yıldır çeltik üretimi yaptığını söyledi. Nisan ayında hazırladıkları tarlaları bugünlerde çeltik tohumuyla buluşturduklarını anlatan Yalçın, "Elle ekiyoruz. Taşımacı var. Ben kendim ekiyorum bu yerleri. Biraz ağır geliyor ama alışığız biz. Ne kadar zor da gelse mecbursun bunu atmaya. Günde zaman geliyor 10 dekar, zaman geliyor 15 dekar, yere göre ekim yapıyoruz" diye konuştu.
AA-20250524-38063036-38063025-TRAKYANIN_BEREKETLI_TOPRAKLARINDA_MESAKKATLI_CELTIK_MESAISI_BASLADI

Bölgede çeltik ekiminin yoğun olarak yapıldığını anlatan Yalçın, kazançlı bir ürün olduğunu dile getirdi.

YAĞIŞLAR MESAİLERİNİ ETKİLEDİ

Yalçın, 40 dekar alanda çeltik üretimi yaptıklarını ifade ederek, mahsulü biçip satınca tüm yorgunluğun gittiğini sözlerine ekledi. Taygun Yalçın ise gelirlerini çeltikten sağladıklarını belirtti.

AA-20250524-38063036-38063023-TRAKYANIN_BEREKETLI_TOPRAKLARINDA_MESAKKATLI_CELTIK_MESAISI_BASLADI

Bugünlerde tarım arazilerinde yoğun mesai harcadıklarını aktaran Yalçın, bu yıl yağışlar nedeniyle yerlerini hazırlamakta geciktiklerini kaydetti.
Bu yıl yağışların güzel olduğuna değinen Yalçın, "İlk etapta toprağı inceltiyoruz. Toprağımızı incelttikten sonra merdane çekiyoruz, toprağı bastırıyoruz. Sonrasında ilaçlama işlemi yapıyoruz. Ardından çeltik alanımıza suyumuzu basıyoruz. Tavalarımızı doldurduktan sonra çeltik tohumumuzu önceden suda bekletiyoruz. Sabah çeltiğimizi toprakla kavuşturuyoruz" şeklinde konuştu.

AA-20250524-38063036-38063027-TRAKYANIN_BEREKETLI_TOPRAKLARINDA_MESAKKATLI_CELTIK_MESAISI_BASLADI

"EKMEĞİMİZİ ÇAMURDAN ÇIKARIYORUZ"

AA-20250524-38063036-38063022-TRAKYANIN_BEREKETLI_TOPRAKLARINDA_MESAKKATLI_CELTIK_MESAISI_BASLADI

Tohumların yaklaşık 10 gün sonra yeşermeye başlayacağını anlatan Yalçın, ilaçlama çalışmalarının ardından ekim sonu gibi hat işlemlerinin başlayacağını bildirdi.
Yalçın, bu yıl mahsulün güzel olacağını umduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Vallahi havalar biraz sıcak olduğu için çamurla mücadele ettiğimiz için yoruluyoruz. Biz ekmeğimizi çamurdan çıkarıyoruz, geçim kaynağımız çeltik çünkü burası su alan bölge. Büyük sel baskınları olduğu zaman burada diğer mahsuller olmuyor. Bizde bu sahalarımızı çeltik sahası olarak işliyoruz. Buğday, ayçiçeği gibi mahsul, hiçbir zaman burada yetişmiyor."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O havalimanı 1 ay boyunca kapalı olacak...O havalimanı 1 ay boyunca kapalı olacak...
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları

Anahtar Kelimeler:
Çeltik Trakya Pirinç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuçlar! "30 yıldır ilk kez bu kadar yüksek! Hükümet de bunu biliyor"

Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuçlar! "30 yıldır ilk kez bu kadar yüksek! Hükümet de bunu biliyor"

DEM Partililer 'Free İmamoğlu' pankartını kaldırmayınca...

DEM Partililer 'Free İmamoğlu' pankartını kaldırmayınca...

Bu kez de at ve eşek eti yetirmişler! Liste güncellendi

Bu kez de at ve eşek eti yetirmişler! Liste güncellendi

O yaşı doldurmayanlar canlı yayın bile açamayacak!

O yaşı doldurmayanlar canlı yayın bile açamayacak!

24 bin liralık borç yüzünden 6 milyonluk ev gitti!

24 bin liralık borç yüzünden 6 milyonluk ev gitti!

Asgari ücretli için kötü haberi verdi! 'Mumla ararız'

Asgari ücretli için kötü haberi verdi! 'Mumla ararız'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.