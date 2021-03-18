Yerli diş macunuyla Avrupa'ya açılıyor

Hakan Vatansever isimli genç girişimci, yaklaşık 3 yıl önce kurduğu Free Sepet isimli firmasıyla Türkiye'de bulunmayan dünyaca ünlü kozmetik markalarını ithal ederek online satış siteleri üzerinde alıcılarıyla buluşturmaya başladı. Gerek ürün çeşitliliği gerekse güvenilir satış sonrası sunduğu hizmetler sonucunda genç girişimcinin müşteri kitlesi kısa sürede arttı. Müşterilerden gelen talepleri değerlendiren Vatansever gerekli çalışmaları da yürüterek yerli markası S'HE VEC ile kozmetik sektörüne giriş yaparak başta diş macunu olmak üzere çok sayıda farklı ürün üretmek adına çalışmalara başladı.

HEM AVRUPA HEM DE TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULACAK

Yürüttükleri ürün ve çalışmalara ilişkin bilgi veren Hakan Vatansever, "Bizler ilk başta piyasaya, ülkemizde bulunmayan birçok yabancı marka kozmetik ürünü ithal ederek vatandaşlarımızla buluşturan bir e- ticaret firması olarak başladık. Biz bu ithal ettiğimiz ürünleri hem Türkiye Cumhuriyeti yasalarına hem de Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun bir yoldan ithal ettik. İthal ettiğimiz bu ürünleri online mecralarda pazarlamaya başladık. Kısa sürede 500 bini aşkın bir müşteri kitlesine sahip olduk. Gerek müşterilerimizden gelen talepler gerekse de bizlerin yaptığı AR-GE çalışmaları neticesinde yerli ürünlerde birçok eksik olduğunu fark ettik. İlk etapta lansman ürünümüz S'HE VEC BRİLLANCE BOOST diş macunu olacak.