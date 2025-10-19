FİNANS

Yılda 3 milyon TL gelir! Fabrika gibi çalışıyor, öğrenip para kazanıyorlar

Gaziantep'te Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kurdukları markayla hem çikolata üretimi yapıyor hem de üretimden yılda 3 milyon TL gelir elde ediyor. Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zabit Yılmaz "Öğrenciler burada hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor" dedi. Öğrencilerden Buse Ceyhan da "Bu okulda çikolata yapmayı öğreniyorum. Çikolata yapımını gördükçe kendi iş yerimi açmak için daha da hevesleniyorum" ifadelerini kullandı.

Fabrika gibi okulda çikolata üretiminden yılda 3 milyon TL'lik ciro! Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) desteğiyle kurulan çikolata üretim atölyesinde geleceğin çikolata ustaları yetiştiriliyor. Lise bünyesindeki çikolata atölyesinde kısıtlı imkanlarla üretimine başlanan çikolataların seri üretimi yapılıyor. Şehitkamil ilçesinin Karacaahmet Mahallesi'ndeki lisenin yiyecek içecek hizmetleri alanı öğrencileri okulda çikolata üretmenin yanı sıra ürettikleri çikolataları bir marka altında satışa sunma aşamasına geldi. Öğrencilerin çikolata imalatına yönelik kapsamlı eğitimlerde aldığı atölyede bin bir emek ve zahmetle üretilen çikolatalar kamu kurumlarının yanı sıra özel firmalara da satılıyor.

ÖĞRENCİLER, DÖNER SERMAYEDEN AYLIK 6331 TL GELİR ELDE EDİYOR

Sosyal medya üzerinden satışa sunulan ve Türkiye'nin birçok kentinden siparişler alan öğrenciler, kısa sürede tüm aşamalarını öğrendikleri çikolatanın seri üretimini yapıyor.

Kalıp, tablet, özel sipariş, yaş pasta, hediyelik, nişan ve düğün gibi özel günler için de çikolata üretimi yapılan lisede gün boyu çikolata üretimi yapan öğrenciler, döner sermayeden aylık 6331 TL gelir elde ediyor.

HEM MESLEK ÖĞRENİYORLAR HEM DE GELİR ELDE EDİYORLAR

Öğrenciler tarafından okulda üretilen, dubai çikolatasından beyazdan bittere, karamelliden fıstıklıya çeşit çeşit çikolatalar, Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle kazandırılan atölyede profesyonelce imal ediliyor.

Çikolata fabrikası gibi çalışan lisenin öğrencileri günlük 1 ton seri üretim yaparak döner sermayeden aldıkları payla hem aile bütçesine katkıda bulunuyor hem de çikolata ustası olmak için mesai harcıyor.

Devlet hazinesine yılda 7 milyon TL'lik vergi ve katkı sağlayan lisede öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor.

Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zabit Yılmaz, 2023 yılından itibaren faaliyette olan çikolata atölyesinde öğrencilere çikolata yapımının tüm inceliklerini öğrettiklerini belirtti.

Öğrencilerin atölyede hem meslek öğrendiğini hem de okurken para kazandıklarını belirten Yılmaz, "Okulumuzda gıda teknolojisi alanına bağlı olarak çikolata üretim testini açtık. 2023 Haziran ayından bu tarafa üretim yapan çikolata üretim tesisini açmamızın amacı bu sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak. Bu sayede hem öğrencilerimizi yetiştirmiş oluyoruz hem de halk eğitim kapsamında kurs açıyoruz. Öğrenci dışındaki insanlara da faydamız olmuş oluyor. Öğrenciler burada hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor. Mesleki eğitim merkezi programı kapsamında da bu öğrencilerimiz burada hem çikolata üretimiyle ilgili eğitim almakta hem de asgari ücretin yüzde 30'u oranında kazandığı parayla aile bütçesine katkıda bulunmaktadır. Mesleki eğitim merkezi programı kapsamında aldıkları eğitimle çikolata üretiminde 11'inci sınıftan sonra kalfalık belgesi, 12'inci sınıftan sonra da ustalık belgesi veriyoruz. Tüm eğitimlerini tamamladığında iş yeri açma belgesi ve EUROPES sertifikası ile bu eğitimi taçlandırıyoruz. Bizden almış oldukları iş yeri açma belgesiyle kendi iş yerlerini de açabiliyorlar. Aynı zamanda eğer kendi iş yerlerini açabilecek durumda değillerse bu defa sektörde ihtiyaç duyulan firmalarda çalışma imkanı bulup geçimlerini sağlayabiliyorlar" dedi.

Öğrencilerden Nisanur Uçsal da meslek sahibi olarak mezun olacağı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Ali Topçuoğlu Besleki ve Teknik Alınma Oğul Lisesi'nin gıda bölümünde çikolata yapıyorum. Bu bölümde fıstıklı çikolata, fındıklı çikolata, Dubai çikolatası, bitter, sütlü, beyaz çikolata tarzında çeşit çeşit çikolatalar yapıyoruz. Bu bölümü seçmek aslında hep hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Burada kendimi geliştirip kendi iş yerimi açmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Eğitim öğretim aldıkları lisede hem meslek öğrendiklerini hem de aile ekonomisine katkı sunduklarını ifade eden Buse Ceyhan da, "Hem okuyup hem de çikolata üretmek benim için çok faydalı oluyor. Bu okulda çikolata yapmayı öğreniyorum. Çikolata yapımını gördükçe kendi iş yerimi açmak için daha da hevesleniyorum" diye konuştu. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep çikolata fabrika okul gelir lise üretim
