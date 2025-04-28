Yine Bodrum yine lahmacun fiyatı! 1000 TL'yi bile mumla arattı... Yeni rakam dudak uçuklattı

Yaz sezonu klasiği olarak Bodrum'da lahmacun fiyatı yine gündem oldu. Her yaz sezonu ortalama bir lahmacun fiyatının katbekat üstünde Bodrum'da lahmacun satıldığına dair haberler gelirken bu kez gelen yeni rakam kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklattı.

"BODRUM'DA SEZON AÇILDI YA LAHMACUN FİYATI GELDİ"

TV100 yayınında Ebru Baki "Bodrum'da sezon açıldı ya lahmacun fiyatı geldi. Bütün hafta sonu o lahmacun fiyatı tartışıldı. 2215 lira. Afiyet olsun. 1000 liraydı, 700 liraydı. Böyle hani daha başka fiyatlarda tabii ki Bodrum'da lahmacun buluyorsunuz ama belli yerlerde böyle çok pahalı lahmacun artık bir yaz klasiği oldu. Sezona girerken bir lahmacun fiyatı paylaşılıyor fişle, Bodrum'un lahmacunu" dedi.

Devamında Baki "Normalde de evde yani bu bir lahmacun alacaksanız 150 liradan başlıyor tanesi. Ben severim 150 - 170 lira falan bizim orada. Yani sağlıklı bir şeyse sağlığa yakın bir şeyse tabii. İçinde boya moya yoksa" ifadelerini kullandı.

"HARCIMIZI YAPIP FIRINA GÖTÜRSEK..."

Evde lahmacun yapmak üzerinden bir fiyat hesaplaması yapan Baki "Şimdi bir kıyma aldık. 700 lira bir kilo. İçine de domates, biber, maydanoz, isterseniz sarımsak aldık. O da 200 - 250. Biraz da soğan aldık. 1 kiloya gidecek şekilde. O da işte 200 - 250 lira verdik. 700 lira da kıymaya verdik. Sonra bu malzemeyi aldık, fırına götürdük. Böyle tencerede harcımızı yaptık. Sonra fırına götürdük. Fırın bize onu tanesi 10 liradan lahmacun yaptı. Hamurun üzerine malzememizi koydu. Verdi bize. 40 tane lahmacun çıktı. Bize de 1300 liraya geldi. 40 tane lahmacun 150 liradan alsam 6000 lira verecektim" dedi.