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Yoğun ilgi! Kadınların el emeğiyle ilmik ilmik işleniyor

13.04.2025 09:57
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Adana’nın Saimbeyli Belediyesi, ilçede kadınların kök boyası ve el dokumasıyla ürettiği kilimlerini karnavalda beğeniye sundu.

Yoğun ilgi! Kadınların el emeğiyle ilmik ilmik işleniyor

Kiraz üretimi, endemik mavi tür kelebeği ve el emeğiyle üretilen kilimiyle bilinen Saimbeyli ilçesi, her ortamda tanıtılmaya çalışılıyor. Saimbeyli Belediyesi öncülüğünde yapılan tanıtımlar çerçevesinde kök boya ve el emeği ile ilmik ilmik örülen kilimler Uluslararası 13. Portakal Çiçeği Karnavalında görücüye çıktı.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ilçede kadınların geçmişten geleceğe geleneksel el dokuması ve kök boya ile üretilen el yapımı kilimlerini uluslararası karnavalda tanıtıma sunduklarını belirtti. İlçenin kilimi, kirazı, endemik mavi kelebeği ile karnavalda büyük bir tanıtım çalışma imkânı bulduklarını aktaran Başkan Dal, birçok kişinin beğenisini aldıklarını kaydetti.

Etkinlikte Saimbeyli Belediyesi standına yoğun ilgi olduğunu aktaran Başkan Dal, "Karnaval günleri boyunca ekonomik bir hareketlilik de oldu. Cumhurbaşkanımıza ve bakanlığımıza emeği geçenlere teşekkür ederiz. İlçemizin hem doğal hem de el emeği ürünlerini tanıtma imkanı bulduk" diye konuştu.

Karnaval alanını gezen yerli ve yabancı misafirler, el dokuması halılar başta olmak üzere üretilen ürünleri çok beğendiklerini ifade etti. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Saimbeyli kilim
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