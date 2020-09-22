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  4. Yoğun talep görüyor! 3 yıl önce başladılar şimdi dünyaya ihraç ediyorlar

Yoğun talep görüyor! 3 yıl önce başladılar şimdi dünyaya ihraç ediyorlar

KOBİ HABERLERİ  | 22.09.2020 10:49 | Son Güncelleme

Elazığ'da bazı girişimcilerin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek alarak başlattığı ve 20 bin dekarlık alanda yılda yaklaşık 100 bin ton üretilen sanayi tipi domates, kurutularak başta Amerika olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Bu yılın ilk 8 ayında 1000 ton ihraç edilen kurutulmuş domates aynı zamanda çevre illerden gelen birçok tarım işçisi için istihdam kaynağı oldu.

Yoğun talep görüyor! 3 yıl önce başladılar şimdi dünyaya ihraç ediyorlar

Elazığ'da 3 yıl önce bazı girişimciler Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek alarak sanayi tipi domates üretimine başladı. 20 bin dekarlık alan üzerinde yılda yaklaşık 100 bin ton üretilen sanayi tipi domates, çoğunluğu kadın olan işçiler tarafından toplandıktan sonra kesilerek, zemin üzerine serilen örtü üzerine bırakılıyor. Domatesler kurumadan tuzlanarak, yaklaşık 6 gün güneşin altında kurumaya bırakılıyor. Domatesler kuruduktan sonra, talep doğrultusunda yurt içine ve başta Amerika olmak üzere yurt dışında birçok ülkeye ihraç ediliyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, Elazığ'ın sahip olduğu toprak yapısı, iklimi ve yağış rejimi ile tarım ve hayvancılık kenti olduğunu belirterek, "Özellikle birçok üründe lider konumunda olan Elazığ, sebze yetiştiriciliğinde bölgenin ihtiyacını karşılayan il konumunda. Özellikle sebzecilikte domates üretimi ile ön plana çıkıyor. Yaklaşık 20 bin dekar alanda domates üretimi yapıyoruz. Bu üretimde yıllık olarak 85 ile 100 bin ton arasında domates elde ediyoruz" dedi.

'DÜNYA SOFRASINA SUNUYORUZ'

Karahan, Elazığ'da yetişen domatesi dünya sofrasına ulaştırdıklarını ifade ederek, "Tabii ki son yıllarda hem sofralık hem sanayi tipi olarak yetiştirdiğimiz domateste, özellikle birkaç girişimcinin 3 yıl önce başlattığı ve bizlerin de bakanlık olarak, kendilerini desteklediğimiz sanayi tipi domatesin kurutularak sadece yurt içi piyasasında değil Amerika başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyoruz. Elazığ'ın topraklarında, doğal, organik, hiçbir katkı maddesi olmayan kurutulmuş domatesi dünya insanlığının sofrasına ulaştırıyoruz. Elazığ’dan 1000 ton kurutulmuş domates ihracatı yaptık. Önümüzdeki yıllarda bunu artırmayı hedefliyoruz. Türkiye'de kurutmalık domates için iklimi, güneşlenmesi en uygun olan illerden birisi Elazığ'dır. Dolayısıyla yetiştirmiş olduğumuz sanayi tipi domatesi bu bölgede Diyarbakır, Mardin, Urfa gibi komşu illerimizden gelen kardeşlerimizle tarım üreticilerimizle çiftçilerimizle bunları kesip yine doğal ortamda kurutup, paketleyerek ticarete konu ediyoruz. Dolayısıyla hem istihdam hem üretim alanında hem de ürün çeşitliliği ve katma değeri yüksek ürün olarak domates, pazara sunulması açısından çok değerli bir üründür" diye konuştu.

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'5 DEKARLA BAŞLADI 15 YILDA 250 DEKARA ÇIKTI'

15 yıldır Elazığ merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi'nde kurutmalık domates işiyle uğraşan Mehmet Tosun, yıllık 800 ton yaş domates işlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl 50 ton kurutmalık domates elde ettik. İşletmemiz 5 dekar alanda başladı. 15 yıllık süreç içerisinde 250 dekar alana çıktı. Kendi üretimimizin yanı sıra halden ve köylülerimizden aldıklarımızla yıllık 800 ton yaş domates işliyoruz. Bunu katma değere dönüştürerek 40-50 ton kurutmalık domates elde ediyor ve ihracatçı firmalara gönderiyoruz. Yılın 6 ayı 70 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bunların yarısı bayan yarısı erkektir. Bunların yanı sıra sözleşmeli çiftçilerimiz, nakliyeciler ve günübirlik yüklemeci erkek işçilerimiz var. Ortalama günlük 100 kişiye istihdam sağlıyoruz."

(DHA)

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