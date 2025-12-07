Yoğunluktan yetişemiyor 'Bu işe başlayalı 1 yıl oldu, gelen bir daha geliyor'

Eskiden soba üzerinde kavrulan fındıkların yerini bugün son teknoloji makinelerde yapılan hijyenik kavurma işlemleri aldı. Modern tesislerde kavrulan fındıklar, uzun süre bozulmadan saklanabilmesi için vakumlanarak üreticilere teslim ediliyor. Zonguldak’ın Alaplı ilçesindeki tesislerde ise yoğunluk adeta zirve yaptı.

BİR GELEN BİR DAHA GELİYOR"

Alaplı’da yaklaşık bir yıldır fındık kavurma işiyle uğraşan işletmeci Murat Karahan, talebin her geçen gün arttığını belirterek, "Bu işe başlayalı bir yıl oldu. Vatandaş kendi fındığını getirip kavurtuyor. Talepleri yetiştirmeye uğraşıyoruz. Sezon yoğunluğu var; her gün kilolarca fındık geliyor. Bir gelen bir daha geliyor, dönüşler çok iyi" dedi.

"TESİSE BIRAKILAN FINDIKLAR HAZIR HALDE TESLİM EDİLİYOR"

Vatandaşların geçmişte evde fındık işlerken hem zaman hem ürün kaybı yaşadığını hatırlatan Karahan, teknolojiyle birlikte alışkanlıkların tamamen değiştiğini ifade etti.

İşlerin yoğun olduğunu ve talebe yetişemediklerini söyleyen Karahan, "Eskiden insanlar akşam yiyecekleri kadar fındığı kırıp sobanın üstünde kavuruyordu ama çoğu zaman yaktıkları oluyordu. Artık o zahmet bitti. Fındığını bize getiriyor, tertemiz, istediği şekilde teslim alıyor. Yoğunluk o kadar arttı ki, tesise fındığını bırakan vatandaş en erken 3 gün sonra ürününü alabiliyor" şeklinde konuştu.

Karahan, tesislerinde verilen hizmetleri ise şöyle anlattı:

"Fındık kırma üzerine kurduğumuz iş yerimizde vatandaşların kendi ürettikleri fındıkları alıp kırma, kavurma, ezme ve vakumlama işlemlerini yapıyoruz. Önceden herkes evinde uğraşıyordu, artık buna gerek kalmadı. Burada daha hijyenik ortamda, son sistem teknoloji makinelerde fındıklarını istedikleri şekilde işleyerek teslim ediyoruz. Ayrıca isteyenlere ezme yapıyoruz, isteyen bir kiloluk, yarım kiloluk ya da 250 gramlık paketler şeklinde vakum yaptırarak fındıklarını uzun süre saklayabiliyor" dedi.Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır