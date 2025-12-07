Gizemli biri 30 yıl önce yapmış: Görünce şaşırdılar! Halka gelir oldu

Antalya, Akseki'nin yüksek kesimlerinin Toros Dağlarına eşi Mehmet Kara ile birlikte mantar toplamaya giden Fatma Kara, eşi ile mantar toplarken yabani alıç ağacında alıç görmediklerini ve başka meyvenin olduğunu görünce ister istemez şaşırdıklarını söyledi.

"BÖLGEDE YILLAR ÖNCE HAYIRSEVER BİR ADAMIN AŞILADIĞINI SÖYLEDİLER"

Kara "Dağda gezerken baktık, tesadüfen denk geldi. Bu ne derken topladık. Torosların yüksek yerlerinde egzoz dumanı yok. Gübre yok. Araba görmemiş insan görmemiş. Bağ değil, bahçe değil bildiğimiz dağ. Ormanlık alanda 30-40 tane daha aşılanmış meyveleri gördük. Araştırdığımızda bize bölgede yıllar önce hayırsever bir adamın aşıladığını söylediler. Aşılayanın nerede olduğunu bilen yok. Sağ mı ölü mü onu da bilen yok. Allah razı olsun, öldüyse mekanı cennet olsun" diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR 100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

"DOĞAL VE ŞİFALI BİR DAĞ MEYVESİ"

Aşılanan bu ağaçların sayısının fazla olduğunu söyleyen Kara, çevrede yörüklerin ve çobanların da yaşadığını belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Ek hızlı tren seferleri geliyor! O şehirleri kapsayacak

Kara, şöyle devam etti: "İnsanlar faydalansın diye aşılamış belli ki. Şimdi pazara indiriyorlar, biz de topladık. Tadına baktık, çok güzel. Duygulandık keşke herkes böyle bir ağaç yapsa da başına gelip toplasa."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Elektrikte yeni dönem: Artık zorunlu olacak

"İZİNE RASTLANMAYAN HAYIRSEVER"

Meyvelerin yıllardır dağın iç kesimlerinde kimseye görünmeden yetiştiğini belirten yöre halkı, o hayırseverin kim olduğunun bugün hala bilmediğini ancak herkesin duasını almayı başardığını söyledi.