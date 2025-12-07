FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Gizemli biri 30 yıl önce yapmış: Görünce şaşırdılar! Halka gelir oldu

Antalya'nın Akseki ilçesinde, Toros Dağları'nın iç kesimlerinde bulunan ormanlık alanda, 25-30 yıl önce kimliği bilinmeyen bir hayırsever tarafından yabani alıç ağaçlarına yapılan beşbıyık meyvesi aşıları bugün hala meyve veriyor. Halk arasında muşmula, yeni dünya, bölge halkı tarafından ise "Beşbıyık" adıyla bilinen bu meyveler, doğal şifa kaynağı olarak toplanıp Akseki pazarında 100 ila 150 TL arasında satışa sunuluyor.

Gizemli biri 30 yıl önce yapmış: Görünce şaşırdılar! Halka gelir oldu

Antalya, Akseki'nin yüksek kesimlerinin Toros Dağlarına eşi Mehmet Kara ile birlikte mantar toplamaya giden Fatma Kara, eşi ile mantar toplarken yabani alıç ağacında alıç görmediklerini ve başka meyvenin olduğunu görünce ister istemez şaşırdıklarını söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altından sonra sıra onda 'Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci' deyip açıkladı Altından sonra sıra onda 'Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci' deyip açıkladı

Gizemli biri 30 yıl önce yapmış: Görünce şaşırdılar! Halka gelir oldu 1

"BÖLGEDE YILLAR ÖNCE HAYIRSEVER BİR ADAMIN AŞILADIĞINI SÖYLEDİLER"

Kara "Dağda gezerken baktık, tesadüfen denk geldi. Bu ne derken topladık. Torosların yüksek yerlerinde egzoz dumanı yok. Gübre yok. Araba görmemiş insan görmemiş. Bağ değil, bahçe değil bildiğimiz dağ. Ormanlık alanda 30-40 tane daha aşılanmış meyveleri gördük. Araştırdığımızda bize bölgede yıllar önce hayırsever bir adamın aşıladığını söylediler. Aşılayanın nerede olduğunu bilen yok. Sağ mı ölü mü onu da bilen yok. Allah razı olsun, öldüyse mekanı cennet olsun" diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor! 100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Gizemli biri 30 yıl önce yapmış: Görünce şaşırdılar! Halka gelir oldu 2

"DOĞAL VE ŞİFALI BİR DAĞ MEYVESİ"

Aşılanan bu ağaçların sayısının fazla olduğunu söyleyen Kara, çevrede yörüklerin ve çobanların da yaşadığını belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ek hızlı tren seferleri geliyor! O şehirleri kapsayacak Ek hızlı tren seferleri geliyor! O şehirleri kapsayacak

Gizemli biri 30 yıl önce yapmış: Görünce şaşırdılar! Halka gelir oldu 3

Kara, şöyle devam etti: "İnsanlar faydalansın diye aşılamış belli ki. Şimdi pazara indiriyorlar, biz de topladık. Tadına baktık, çok güzel. Duygulandık keşke herkes böyle bir ağaç yapsa da başına gelip toplasa."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elektrikte yeni dönem: Artık zorunlu olacak Elektrikte yeni dönem: Artık zorunlu olacak

Gizemli biri 30 yıl önce yapmış: Görünce şaşırdılar! Halka gelir oldu 4

"İZİNE RASTLANMAYAN HAYIRSEVER"

Meyvelerin yıllardır dağın iç kesimlerinde kimseye görünmeden yetiştiğini belirten yöre halkı, o hayırseverin kim olduğunun bugün hala bilmediğini ancak herkesin duasını almayı başardığını söyledi.

Gizemli biri 30 yıl önce yapmış: Görünce şaşırdılar! Halka gelir oldu 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin'in döviz rezervleri kasımda 3 trilyon 346 milyar dolara ulaştıÇin'in döviz rezervleri kasımda 3 trilyon 346 milyar dolara ulaştı
TİGEM, 1200 küçükbaş hayvan satacakTİGEM, 1200 küçükbaş hayvan satacak

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya Akseki gelir hayırsever
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.