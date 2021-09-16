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  4. Yoldan geçen tüccar hayatını değiştirdi! Kilosunu 10 liradan satıyor

Yoldan geçen tüccar hayatını değiştirdi! Kilosunu 10 liradan satıyor

16.09.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesinde 5 yıldır arazisinde hünnap yetiştiren ancak pazar bulamadığı için bahçesini bozmayı düşünen çiftçi Şahin Bolat'ın hayatını, yoldan geçen bir hünnap tüccarı değiştirdi. 10 ton hünnap hasat eden ve kilosunu zincir marketlere 10-18 liradan satan Bolat, bu sene kazancının iyi olduğunu söyledi.

Yoldan geçen tüccar hayatını değiştirdi! Kilosunu 10 liradan satıyor

35 yaşındaki Şahin Bolat, 5 yıl önce 14 dönüm araziye 300 hünnap ağacı dikti. Çiftçinin 5 yıl boyunca ilaç kullanmadan ürettiği meyveleri sadece bilenler kilo ile alırken, Bolat pazarında sorun yaşadığı hünnap ağaçlarını söküp yerine ceviz fidanı dikmeyi planladı. Bolat'ın hayatı, bahçenin yanından geçen bir hünnap tüccarı sayesinde değişti.

ZİNCİR MARKETLERE KİLOSUNU 10-18 LİRADAN VERİYOR

Hünnapın kilosunun zincir marketlerde 10-18 TL’den satıldığını belirten Bolat, "Ben Adana’ya 8 TL’den verdim.

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Ben pazar bulamadığım için vazgeçmiştim. Yoldan geçen bir tüccar fark etti. Hepsini o aldı ve güzel para kazandırdı.

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Akdeniz meyve sineği nedeniyle bir ilaçlama maliyeti var onun dışında hiçbir maliyeti yok. Bunun 1 kilodaki C vitamini portakalın 10 kilo C vitaminine eş değer. Lezzetli bir meyve.

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Sirkesi de reçeli de yapılıyor. Herkesin evinin önüne hobi amaçlı dikmesini tavsiye ederim” dedi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana Kozan
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