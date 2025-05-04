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Yumurtalık’ta fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde belediye fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

Yumurtalık’ta fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi

Yumurtalık ilçesinde hijyeni ön planda tutan Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok ve çalışma arkadaşları, mahallelerde, sokaklarda hem vatandaş hem de esnaf için yoğun mesai harcıyor.

Yumurtalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini düzenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor. Başkan Altıok, bu kapsamda vatandaşların sağlığı için gecesini gündüzüne katan belediye ekiplerinin ilçede hizmet veren ekmek fırınlarının hijyen ve gramaj kontrollerini yaptığını vurguladı.

Denetimlerin fırınlarla sınırlı kalmadığını kaydeden Başkan Altıok, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını da önlediğini kaydetti. Bu bağlamda ilçede bulunan bütün okul kantinlerini denetlediklerini ifade eden Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, gerekli denetimlerle birlikte uyarıların da yapıldığını dile getirdi.

Yumurtalık’ta hijyeni, temizliği, sağlığı ön planda tutma gayretlerinden ödün vermeyeceklerini belirten Başkan Altıok, kapsamlı ve düzenli denetimlerin devam edeceğini sözlerine ekledi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Yumurtalık denetim
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